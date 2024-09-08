Narin Güran'dan acı haber! Ünlüler sosyal medyadan isyan etti: "Narin'imize nasıl kıydınız'

Küçük Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kayboldu. O günden bu yana büyük bir umut ve çaba ile yürütülen arama çalışmaları, ne yazık ki acı bir sonuçla sonlandı.