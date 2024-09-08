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Narin Güran'dan acı haber! Ünlüler sosyal medyadan isyan etti: "Narin'imize nasıl kıydınız'

Tüm Türkiye 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin'den gelecek güzel haberi bekliyordu. Ancak bugün gelen acı haber milyonların yüreğini burktu. Minik Narin'in cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarına saklanmış halde bulundu. Sanat camiası da Narin Güran'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin yaptıkları paylaşımlar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:10
Narin Güran’dan acı haber! Ünlüler sosyal medyadan isyan etti: Narin’imize nasıl kıydınız’

Küçük Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kayboldu. O günden bu yana büyük bir umut ve çaba ile yürütülen arama çalışmaları, ne yazık ki acı bir sonuçla sonlandı.

Narin Güran’dan acı haber! Ünlüler sosyal medyadan isyan etti: Narin’imize nasıl kıydınız’

19 gün süren titiz arama çalışmalarının ardından, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarına saklanmış halde bulundu.

Narin Güran’dan acı haber! Ünlüler sosyal medyadan isyan etti: Narin’imize nasıl kıydınız’

YERLİKAYA: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi böyle duyurdu:

''Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun."

Narin Güran’dan acı haber! Ünlüler sosyal medyadan isyan etti: Narin’imize nasıl kıydınız’

Narin Güran'ın ölüm haberi yürekleri dağlarken, sanat camiası sosyal medyadan tepki gösterdi.

Narin Güran’dan acı haber! Ünlüler sosyal medyadan isyan etti: Narin’imize nasıl kıydınız’

İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar…