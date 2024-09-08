08 Eylül 2024, Pazar
Narin Güran'dan acı haber! Ünlüler sosyal medyadan isyan etti: "Narin'imize nasıl kıydınız'
Tüm Türkiye 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin'den gelecek güzel haberi bekliyordu. Ancak bugün gelen acı haber milyonların yüreğini burktu. Minik Narin'in cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarına saklanmış halde bulundu. Sanat camiası da Narin Güran'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin yaptıkları paylaşımlar…
Giriş Tarihi: 08.09.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:10