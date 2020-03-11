Naomi Campbell’den corona virüs önlemi! Görenler tanıyamadı

Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada ülkemizde bir kişide corona virüsünün görüldüğünü açıkladı. Bu haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerini uyararak maskeli, eldivenli, fotoğraflarını paylaştı. Virüse karşı çok sıkı önlem alan Naomi Campbell'ı ise takipçileri tanımakta zorlandı. İşte Naomi Campbell ve birçok ünlü ismin corona virüs paylaşımları...