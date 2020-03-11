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Naomi Campbell’den corona virüs önlemi! Görenler tanıyamadı

Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada ülkemizde bir kişide corona virüsünün görüldüğünü açıkladı. Bu haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerini uyararak maskeli, eldivenli, fotoğraflarını paylaştı. Virüse karşı çok sıkı önlem alan Naomi Campbell'ı ise takipçileri tanımakta zorlandı. İşte Naomi Campbell ve birçok ünlü ismin corona virüs paylaşımları...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 17:45
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Naomi Campbell’den corona virüs önlemi! Görenler tanıyamadı

NAOMI CAMPBELL

Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model Naomi Campbell, "Önce güvenlik" notuyla yeni fotoğraflarını paylaştı.

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Naomi Campbell’den corona virüs önlemi! Görenler tanıyamadı

Corona virüs salgını başlamadan önce bile uçak seyahatlerinde maske takan 49 yaşındaki model, virüsten korunmak için önlemlerini artırdı.

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Naomi Campbell’den corona virüs önlemi! Görenler tanıyamadı

Campbell, sadece maske takmakla kalmadı, koruyucu kıyafet, eldiven ve gözlükle seyahate çıktı.

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Naomi Campbell’den corona virüs önlemi! Görenler tanıyamadı

GWYNETH PALTROW

ABD'den Fransa'ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın."

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Naomi Campbell’den corona virüs önlemi! Görenler tanıyamadı

SELENA GOMEZ

Annesiyle birlikte Chicago'ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.