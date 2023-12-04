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Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi! Kardeşinden şok sözler

Bir kez daha Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde ölüm tehditleri aldığını duyurarak, kısa adı KADES olan Kadın Destek Uygulamasının ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Karadere'nin paylaşımlarının ardından kardeşinden şoke eden açıklama geldi. Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedildiğini belirten Fehmi Karadere, anne ve babasının mahkemeye başvurduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 11:30
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Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi! Kardeşinden şok sözler

'Survivor All Star 2024' için gün sayan eski milli atlet Nagihan Karadere hakkında kardeşi Fehmi Karadere'den olay yaratan paylaşımlar geldi. Fehmi Karadere, ailesinin 38 yaşındaki ünlü sporcuyu evlatlıktan reddettiğini duyurdu.

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Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi! Kardeşinden şok sözler

Nagihan Karadere; Survivor 2016, Survivor 2018 ve Survivor 2022 All Star yarışmalarında başarılı performansı ve yaşadığı sert tartışmalarla adından sıkça söz ettirdi.

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Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi! Kardeşinden şok sözler

Yeniden yarışmaya hazırlanan eski milli atlet, son olarak özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Nagihan'ın kardeşi Fehmi Karadere, şoke eden paylaşımlara imza attı.

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Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi! Kardeşinden şok sözler

"AİLEMİZLE İLGİLİ HİÇBİR HAKKI KALMADI"

Fehmi Karadere, anne ve babasının kızları Nagihan Karedere'nın evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduğunu belirtti.

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Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi! Kardeşinden şok sözler

Karadere paylaşımında, "Ben ve ailem olarak (Nagihan Karadere) adında bir aile üyesi kalmamış olup, adli makamlarca görüşülüp anne ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurulmuştur. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı, hukuku kalmamıştır." ifadelerini kullandı.