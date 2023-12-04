04 Aralık 2023, Pazartesi
Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi! Kardeşinden şok sözler
Bir kez daha Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde ölüm tehditleri aldığını duyurarak, kısa adı KADES olan Kadın Destek Uygulamasının ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Karadere'nin paylaşımlarının ardından kardeşinden şoke eden açıklama geldi. Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedildiğini belirten Fehmi Karadere, anne ve babasının mahkemeye başvurduğunu iddia etti.
Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 11:30
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11