27 Mart 2025, Perşembe
Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! "Çok zor bir süreçti"
atv'nin sevilen yemek programı Mutfak Bahane ile ekranlara dönen Nursel Ergin, ilk yayınında kansere yakalandığını duyurmuş ve hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatmıştı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü duruşuyla dikkat çeken ünlü sunucudan sevindiren haber geldi. Kanseri yendiğini duyuran Ergin, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:35