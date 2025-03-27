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Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! "Çok zor bir süreçti"

atv'nin sevilen yemek programı Mutfak Bahane ile ekranlara dönen Nursel Ergin, ilk yayınında kansere yakalandığını duyurmuş ve hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatmıştı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü duruşuyla dikkat çeken ünlü sunucudan sevindiren haber geldi. Kanseri yendiğini duyuran Ergin, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:35
Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! Çok zor bir süreçti

"Var Mısın Yok Musun" yarışmasıyla adını duyuran ve uzun yıllardır sunuculuk yapan Nursel Ergin, uzun yıllardır sunuculuğunu yaptığı "Gelinim Mutfakta" yarışmasından aniden ayrılmıştı.

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! Çok zor bir süreçti

ATV'nin sevilen yemek programı Mutfak Bahane ile anlaşan Nursel Ergin, hayranlarını sevindirdi sevindirmesine ancak sonrasında gelen açıklama herkesi üzdü. .

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! Çok zor bir süreçti

KANSERE YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yeni programı ile ekranlara dönen ünlü sunucu, ilk yayınında kansere yakalandığını ve hastalık süresince yaşadıklarını anlattı. "Saçımda peruk var. Kaşlarım, kirpiklerim döküldü." diyen Ergin'in sözleri ekran başındakileri duygulandırdı.

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! Çok zor bir süreçti

İlk olarak rahim daha sonra da meme kanseri olduğunu açıklayan Nursel Ergin, son olarak sosyal medya hesabından da yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşmıştı.

"YAŞADIĞIM İKİNCİ ŞOK MEMEMDEKİYDİ"

İlk olarak hastalığının teşhis sürecinden bahseden Ergin, "Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi.

Aslında ilk duyduğumda 'tedaviye ihtiyacım olmayabilir' diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; '6 seans kemoterapi' denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! Çok zor bir süreçti

"HERKES SİZE FAZLA GELİYOR"

Konuşmasına devam eden güzel sunucu duygusal dakikalar yaşayarak, "21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3'üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu.

Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım. Ben de bir insanım, ben de bir kadınım. Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadınım. Kim ne söylerse söylesin umurumda değil. Ne olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor aynı şekilde yaşanması gerekenlerde…

"İÇSEL OLARAK BAZI ŞEYLERİ KABUL EDEMEDİM"

Evliliğimle ilgili başka türlü şeyler anılmak istedi ama hayat kaygıları yaşadıklarımız boşanmamıza neden oldu. Yine bu süreçte de Murat çok yanımdaydı, ben içsel olarak bazı şeyleri kabul edemedim. Aynı şekilde, kızıma köpeğime tahammül edemediğim durumlar da oldu." şeklinde devam etti.

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! Çok zor bir süreçti

"ŞU AN 42 KİLOYUM''

Ergin açıklamalarına, "Ben 'bundan ne öğrenmeliyim' diye düşündüm. Saçlar gidiyor, güzelliğiniz gidiyor. Şu an 42 kiloyum. Kendinize bebekler gibi bakmanız gereken bir dönem. Kimin ne dediğini boş verin. Enerjinizi kim düşürüyorsa, onlardan uzaklaşmanız gereken bir dönem bu dönem. O kadar uykusuz zor gecelerim oldu ki…

"HERKESTEN HER ŞEYDEN NEFRET ETTİM"

O gecelerin içinden yeniden doğarak çıktım. Unuttuğum, çocukluğum her şey ile yüzleştim. Bütün bu duygular bende bir birikmişlik yaratmış, sonra için için kendimi yiyip bitirip bu hastalıklara yakalandım. İlk defa vazgeçtiğim bir dönem yaşadım, herkesten her şeyden nefret ettim. Kendimden bile ama sonra beni ayağa kaldıran çocukluk fotoğraflarım oldu. Çocukluk fotoğraflarım benim ayağa kalkmamı sağladı. Asıl yalnız, çaresiz olan bu çocuktu. O çocuğa sahip çıkmam gerektiğini düşündüm. Çok küçük yaşta anne oldum ben. Daha 18 yaşımdaydım, 'nasıl iyi anne olurum' hep bunu gözlemledim, etrafımdaki iyi anneleri taklit ettim" sözlerini de ekledi.

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! Çok zor bir süreçti

''SAÇIMI İLK KAZIDIĞIMDA UTANDIM''

Ünlü sunucu, "Bir tek sağlığımla ilgili sınanmamıştım. Şükürler olsun Allah'a beni hep doğruya, güzele yönlendiriyor. Saçımı ilk kazıdığımda hiç kimseye göstermedim, utandım ama sonra yeniden doğuyormuşum gibi kabullendim. Kendimi bir bebek gibi gördüm ve o çocuğun annesi bendim.

İlk başlarda birilerini suçladım bunu yapmak en kolayı, zor olanı seçin ve kendinizi sorgulayın. Üç yıl boyunca her gün işe giderken ağlıyordum ben aynı zamanda evliliğim çatırdadı. O kadar gözüm hiçbir şey görmüyordum ki herkesle ilişkim bozuldu. Sadece köpeğimin iyi geldiğini düşündüm, Allah'a sığındım. dedi.

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! Çok zor bir süreçti

KANSERİ YENDİ

Uzun süredir zorlu bir tedavi sürecinden geçen ünlü sunucu Nursel Ergin, yaptığı yeni paylaşımla hayranlarına büyük bir mutluluk yaşattı. Kanseri yendiğini açıklayan Ergin, tedavi gördüğü hastanede zafer çanını çalarak bu özel anı takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ"

Engin, şu sözlerle ifade etti:

"Çok zor bir süreçti. Benimle bebekler gibi ilgilenen ekibe çok minnettarım. Ve bitti"