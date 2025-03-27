Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin müjdeyi duyurdu! "Çok zor bir süreçti"

İlk olarak rahim daha sonra da meme kanseri olduğunu açıklayan Nursel Ergin, son olarak sosyal medya hesabından da yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşmıştı.

"YAŞADIĞIM İKİNCİ ŞOK MEMEMDEKİYDİ"

İlk olarak hastalığının teşhis sürecinden bahseden Ergin, "Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi.

Aslında ilk duyduğumda 'tedaviye ihtiyacım olmayabilir' diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; '6 seans kemoterapi' denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.