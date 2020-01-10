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Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya’dan boşanmasının ardından Mekke’ye gitti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Mustafa Üstünkaya, 10 yıllık eşi Ecem Özkaya'dan te celsede boşandı. Ayrılığın ardından Mekke'ye giden oyuncu, çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafını, "Yok başka efendim tek olan Allah vardır" notuyla paylaşan Üstündağ çok sayıda beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 10.01.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 10:20
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