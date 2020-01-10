Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya’dan boşanmasının ardından Mekke’ye gitti

Evliliklerini tek celsede bitiren ikili, ortak bir açıklama yaparak "2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz" dedi.