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Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya’dan boşanmasının ardından Mekke’ye gitti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Mustafa Üstünkaya, 10 yıllık eşi Ecem Özkaya'dan te celsede boşandı. Ayrılığın ardından Mekke'ye giden oyuncu, çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafını, "Yok başka efendim tek olan Allah vardır" notuyla paylaşan Üstündağ çok sayıda beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 10.01.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 10:20
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Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya’dan boşanmasının ardından Mekke’ye gitti

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ ile meslektaşı Ecem Özkaya, 10 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

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Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya’dan boşanmasının ardından Mekke’ye gitti

Üstündağ, ayrılık sonrası soluğu Mekke'de aldı.

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Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya’dan boşanmasının ardından Mekke’ye gitti

EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTTİ

2010 yılında beraber rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşklarını nikah masasına taşıyan Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya, evliliklerini gözlerden uzak yaşarken boşandıkları haberi geldi.

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Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya’dan boşanmasının ardından Mekke’ye gitti

Evliliklerini tek celsede bitiren ikili, ortak bir açıklama yaparak "2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz" dedi.

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Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya’dan boşanmasının ardından Mekke’ye gitti

MEKKE'YE GİTTİ

Mustafa Üstündağ, boşanmanın ardından Mekke'ye gitti. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Üstündağ, şu notu yazdı: