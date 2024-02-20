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Haberler Galeri Mustafa Üstündağ 'Behçet Şavlı' rolüyle Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu! Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu...

Mustafa Üstündağ 'Behçet Şavlı' rolüyle Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu! Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu...

ATV'nin büyük ilgi gören dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. Bu isimlerden birisi de, bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nde Muro'yu canlandıran efsane oyuncu Mustafa Üstündağ oldu. Dizide 'Behçet Şavlı' karakterine hayat veren usta oyuncunun hayatı merak edilmeye başladı. İşte Mustafa Üstündağ hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:00
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Mustafa Üstündağ ’Behçet Şavlı’ rolüyle Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu! Kurtlar Vadisi’nin Muro’suydu...

ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizine dahil olan Mustafa Üstündağ Behçet Şavlı karakteriyle hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncunun dizideki karakteriyle ilgili meraklar artarken, hayatı da araştırılmaya başlandı.

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Mustafa Üstündağ ’Behçet Şavlı’ rolüyle Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu! Kurtlar Vadisi’nin Muro’suydu...

Van'lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır.

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Mustafa Üstündağ ’Behçet Şavlı’ rolüyle Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu! Kurtlar Vadisi’nin Muro’suydu...

Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir.

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Mustafa Üstündağ ’Behçet Şavlı’ rolüyle Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu! Kurtlar Vadisi’nin Muro’suydu...

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde babasının memleketi olan Safranbolu'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Adana'da geçmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi almıştır ve ardından Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları gibi sahnelerde rol almıştır. Oyunculuk kariyerine Yılan Hikayesi dizisiyle adım atmıştır ve daha sonra Bana Sevmeyi Anlat, Yersiz Yurtsuz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Merhamet gibi birçok yapımda rol almıştır.

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Mustafa Üstündağ ’Behçet Şavlı’ rolüyle Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu! Kurtlar Vadisi’nin Muro’suydu...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle yeniden gündem olan Mustafa Üstündağ'ın hayatı hakkında araştırma yapanalar ise eşinin de oyuncu olduğunu duyunca şaştı kaldı.

İşte Mustafa Üstünda başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...