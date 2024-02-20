Mustafa Üstündağ ’Behçet Şavlı’ rolüyle Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu! Kurtlar Vadisi’nin Muro’suydu...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle yeniden gündem olan Mustafa Üstündağ'ın hayatı hakkında araştırma yapanalar ise eşinin de oyuncu olduğunu duyunca şaştı kaldı.

İşte Mustafa Üstünda başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...