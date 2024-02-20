20 Şubat 2024, Salı
Mustafa Üstündağ 'Behçet Şavlı' rolüyle Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu! Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu...
ATV'nin büyük ilgi gören dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. Bu isimlerden birisi de, bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nde Muro'yu canlandıran efsane oyuncu Mustafa Üstündağ oldu. Dizide 'Behçet Şavlı' karakterine hayat veren usta oyuncunun hayatı merak edilmeye başladı. İşte Mustafa Üstündağ hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:00
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