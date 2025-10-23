Mustafa Sandal’ın İngiltere vizesiyle ilgili bomba detay! Ömürlük değilmiş...

Asın bayrakları balkonlara, konvoy oluşturun, yakın meşaleleri! Musti, İngiltere'de yaşamaya hak kazandı!
Son dönemde okuduğum en abartılmış, köpürtülmüş olaylardan biri bu!
Ya Sandal sıradan yetenek vizesini almaya sevinecek kadar depresyonda ya da PR'cısı sinekten yağ çıkarmış!
Gören de Sandal 'Sir' ilan edildi sanacak!
İngiliz Kralı'nın 'Sir' unvanı verdiği sanatçı bile bu kadar haber olmuyor!
Evet, son dönemde Avrupa ülkelerine vize almak sorun ama Sandal gibi kendini kanıtlamış, ünlü bir şarkıcının hiç haberlerde bahsedildiği gibi olmayan vizeyi aldığının duyulmasını istemesi garip!
Öncelikle bu vizenin adı 'Global Sanatçı Vizesi' değil. Doğrusu; 'Global Talent Visa' (Küresel Yetenek Vizesi).
Bu vize, kariyerlerini Birleşik Krallık'ta sürdürmek isteyen bilim, mühendislik, beşeri bilimler, sosyal bilimler, tıp, dijital teknoloji, sanat ve kültür alanlarında yetenekli ya da gelecek vaat eden kişilere veriliyor.