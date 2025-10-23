Mustafa Sandal’ın İngiltere vizesiyle ilgili bomba detay! Ömürlük değilmiş...

23 Ekim 2025, Perşembe

Türkiye, günlerdir Mustafa Sandal'ın İngiltere'den aldığı vizeyi konuşuyordu. Ancak, gerçek bambaşka çıktı! Vizenin beş yıl boyunca geçerli olduğu ve bu sürenin sonunda tüm şartlar yerine getirilirse sınırsız oturum iznine başvuru hakkı tanıdığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son günlerde magazin gündemi, Mustafa Sandal'ın İngiltere'den aldığı "Global Sanatçı Vizesi"yle çalkalanıyor.

Ancak, ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırtacak nitelikte. Söz konusu vize meğer ömürlük değilmiş!

Sabah'tan Mevlüt Tezel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Flaş... Flaş... Flaş... İngiltere Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk şarkıcıyı 'uluslararası sanatçı' statüsüne aldı ve Mustafa Sandal'a ömür boyu geçerli 'Global Sanatçı Vizesi' verdi.

Asın bayrakları balkonlara, konvoy oluşturun, yakın meşaleleri! Musti, İngiltere'de yaşamaya hak kazandı!

Son dönemde okuduğum en abartılmış, köpürtülmüş olaylardan biri bu!

Ya Sandal sıradan yetenek vizesini almaya sevinecek kadar depresyonda ya da PR'cısı sinekten yağ çıkarmış!

Gören de Sandal 'Sir' ilan edildi sanacak!

İngiliz Kralı'nın 'Sir' unvanı verdiği sanatçı bile bu kadar haber olmuyor!

Evet, son dönemde Avrupa ülkelerine vize almak sorun ama Sandal gibi kendini kanıtlamış, ünlü bir şarkıcının hiç haberlerde bahsedildiği gibi olmayan vizeyi aldığının duyulmasını istemesi garip!

Öncelikle bu vizenin adı 'Global Sanatçı Vizesi' değil. Doğrusu; 'Global Talent Visa' (Küresel Yetenek Vizesi).

Bu vize, kariyerlerini Birleşik Krallık'ta sürdürmek isteyen bilim, mühendislik, beşeri bilimler, sosyal bilimler, tıp, dijital teknoloji, sanat ve kültür alanlarında yetenekli ya da gelecek vaat eden kişilere veriliyor.

Birleşik Krallık hükümeti, 'Madem ülkemizde yaşamak isteyen çok göçmen var. Bari bunların arasından yetenekli olanları ya da yeteneğiyle gelecek vaat edenleri kabul edelim. Sanat, bilim, tıp vs. alanlarında çalışsınlar, belki ülkeye katkıları olur' diye çıkardığı bir vize türü.

Yani Sandal'ın aldığı vizeyi daha önce teknolojide, mühendislikte, tıpta vs. kendini kanıtlamış ya da umut vaat eden birçok insan aldı!

Geçtiğimiz ağustos ayında 'Birleşik Krallık, 'Global Talent Vizesi'ni kolaylaştırıyor. Hedef 1 milyon 100 bin yetenekli kişiyi İngiltere'ye getirmek' diye haberler çıkmıştı.

Biri çıkıp 'Sandal, şartlar kolaylaştırıldığı için bu vizeyi aldı' dese teknik olarak karşı çıkan olmaz.

Öte yandan haberlerde yer alan 'Mustafa Sandal, İngiltere Sanat Konseyi tarafından 'uluslararası sanatçı' kabul edilen ilk Türk şarkıcı oldu' bilgisinin de palavra olma ihtimali yüksek!

Ne yani, Sandal'a gelene kadar ondan çok daha değerli sanatçılar, bu vizeye başvurmaya gerek duymadıkları için Birleşik Krallık, onları 'uluslararası sanatçı' kabul etmiyor mu?

Ayrıca haberlerde yazdığı gibi bu vize 'ömürlük' de değil! Üç ya da beş yılın sonunda eğer şartları karşılarsanız(!), sınırsız oturuma başvuru hakkınız oluyor.

Yani hemen sınırsız oturumu da vermiyorlar.

Özetle Sandal, Birleşik Krallık'ta çalışmak için başvurup onay alanlara verilen 'yetenek' vizesini sanki büyük bir ödül almış gibi haber yaptırmış!

Hatta daha da abartmış kendini 'uluslararası sanatçı' kabul edilen ilk Türk şarkıcı ilan etmiş, iyi mi?

Hadi şarkıcı abartmış olabilir, bu olayın gazetelerin birinci sayfasında kocaman, internet sitelerinde de manşetten verilmesine ne demeli?

Asıl üzücü olan ise; çok değil bundan 10 sene önce esnafı öğrencisi, emeklisi birçok insan çok rahat Avrupa'ya vize alırken, şimdi ünlü bir şarkıcının aldığı sıradan yetenek vizesinin haber olması!"