Mustafa Sandal’ın İngiltere vizesiyle ilgili bomba detay! Ömürlük değilmiş...

Birleşik Krallık hükümeti, 'Madem ülkemizde yaşamak isteyen çok göçmen var. Bari bunların arasından yetenekli olanları ya da yeteneğiyle gelecek vaat edenleri kabul edelim. Sanat, bilim, tıp vs. alanlarında çalışsınlar, belki ülkeye katkıları olur' diye çıkardığı bir vize türü.

Yani Sandal'ın aldığı vizeyi daha önce teknolojide, mühendislikte, tıpta vs. kendini kanıtlamış ya da umut vaat eden birçok insan aldı!

Geçtiğimiz ağustos ayında 'Birleşik Krallık, 'Global Talent Vizesi'ni kolaylaştırıyor. Hedef 1 milyon 100 bin yetenekli kişiyi İngiltere'ye getirmek' diye haberler çıkmıştı.

Biri çıkıp 'Sandal, şartlar kolaylaştırıldığı için bu vizeyi aldı' dese teknik olarak karşı çıkan olmaz.