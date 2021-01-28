Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’in hesap isyanı!

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in Göcek tatilinde otele olan borcunu ödemediği iddia edilmiş, Jahovic'in çıkan haberlerden kaçmak için memleketi Sırbistan'a gittiği haberleri gündeme gelmişti. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Jahovic hakkında çıkan haberlere isyan etti. Boşandıktan beri saldırı altında olduğunu söyleyen Sırp şarkıcı, "Tatilde gittiğim otelde hesap ödemediğim haberleri bile çıktı. Bildiğim tek şey; birisi kasıtlı olarak benimle uğraşıyor. Bu beni gerçekten yaralıyor." dedi.