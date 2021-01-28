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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’in hesap isyanı! Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’in hesap isyanı!
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in Göcek tatilinde otele olan borcunu ödemediği iddia edilmiş, Jahovic'in çıkan haberlerden kaçmak için memleketi Sırbistan'a gittiği haberleri gündeme gelmişti. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Jahovic hakkında çıkan haberlere isyan etti. Boşandıktan beri saldırı altında olduğunu söyleyen Sırp şarkıcı, "Tatilde gittiğim otelde hesap ödemediğim haberleri bile çıktı. Bildiğim tek şey; birisi kasıtlı olarak benimle uğraşıyor. Bu beni gerçekten yaralıyor." dedi.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 08:53
Çıktığı Göcek tatilinde otele olan borcunu ödemediği iddia edilen Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "YANLIŞ HABERLERDEN YORULDUM"
Kendisine bu konuyu hatırlatan gazetecilere cevap veren Jahovic; "Böyle bir şeyin yaşanmış olacağına ihtimal veriyor musunuz? Ben artık yanlış haberlerle savaşmaktan yoruldum. Kimseye bir şey açıklamak istemiyorum. Bana önce bununla ilgili belge getirsin." dedi.
'BOŞANDIKTAN SONRA HERKES BANA SALDIRDI'
Birilerinin kendisiyle kasıtlı olarak uğraştığını ifade eden Jahovic, şöyle devam etti: "Beni tanımıyorlar Türkiye'de, tanısalar nasıl biri olduğumu bilirlerdi."
"Ben kariyerim için burada özel bir uğraş içine girmedim. İyi eş, iyi anne olmak istedim. Mustafa'nın önüne geçmek istemedim, arkada durdum. Boşandıktan sonra herkes bana saldırdı. Ama Türkiye'yi seviyorum, buradan ayrılmam."