Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında para krizi! Sırp güzelden bomba iddia

Her şey evliliğinden iki oğlu olan Sırp şarkıcının açtığı davayla başladı. Ünlü popçunun ödemesi gereken aylık 15 bin TL'yi ödemediği iddiasıyla eski eşine icra takibi başlatan Emina Jahovic'e karşı atak geldi. Ünlü popçu da geçtiğimiz yıl nafakanın iptal edilmesi için dava açtı.