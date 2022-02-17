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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında para krizi! Sırp güzelden bomba iddia

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in nafaka davasında yeni bir iddia gündeme geldi. Eski eşini nafaka ödememekle suçlayan Jahovic, popçunun mal varlığını annesinin üzerine yaptığını öne sürmüştü. Sırp güzel, şimdi de "Ben kazandığım tüm parayı ortak hesabıma yatırırken eski eşim, gizli hesaplara milyonlarca para yatırdı" iddiasında bulundu.

Giriş Tarihi: 17.02.2022 08:48
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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında para krizi! Sırp güzelden bomba iddia

10 yıllık evliliklerini 2018'de noktalayan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasındaki 'para krizi' sürüyor...

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında para krizi! Sırp güzelden bomba iddia

Her şey evliliğinden iki oğlu olan Sırp şarkıcının açtığı davayla başladı. Ünlü popçunun ödemesi gereken aylık 15 bin TL'yi ödemediği iddiasıyla eski eşine icra takibi başlatan Emina Jahovic'e karşı atak geldi. Ünlü popçu da geçtiğimiz yıl nafakanın iptal edilmesi için dava açtı.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında para krizi! Sırp güzelden bomba iddia

Bu talep üzerine küplere binen Emina Jahovic, "Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir" diyerek mahkemeye sunduğu dilekçede, eski eşini kendisinden 'mal kaçırmakla' suçladı.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında para krizi! Sırp güzelden bomba iddia

"Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirdi" iddiasını ortaya atan Emina Jahovic, Sırp basınına da yeni iddialarda bulundu.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında para krizi! Sırp güzelden bomba iddia

SIRP BASININDA MANŞET

'Telegraph' gazetesinin haberine göre; güzel şarkıcı evli olduğu dönemde reklam ve müzikten kazandığı tüm parayı kuruşuna kadar Mustafa Sandal'la ortak hesabına aktardı.