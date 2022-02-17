17 Şubat 2022, Perşembe
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında para krizi! Sırp güzelden bomba iddia
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in nafaka davasında yeni bir iddia gündeme geldi. Eski eşini nafaka ödememekle suçlayan Jahovic, popçunun mal varlığını annesinin üzerine yaptığını öne sürmüştü. Sırp güzel, şimdi de "Ben kazandığım tüm parayı ortak hesabıma yatırırken eski eşim, gizli hesaplara milyonlarca para yatırdı" iddiasında bulundu.
Giriş Tarihi: 17.02.2022 08:48
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