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Mustafa Can Keser’den boşanan Damla Ersubaşı sessizliğini bozdu!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle küçük yaşta sanat dünyasına adım atan Dama Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser'le nikah masasına oturmuştu. 2 çocuğu bulunan çift kısa bir süre önce boşanma kararı almış ve geçtiğimiz hafta tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından herhangi bir açıklamada bulunmayan ve sessizliğe gömülen Ersubaşı sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 15:12
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Mustafa Can Keser’den boşanan Damla Ersubaşı sessizliğini bozdu!

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle şöhreti yakalayan Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den geçtiğimiz hafta boşandı.

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Mustafa Can Keser’den boşanan Damla Ersubaşı sessizliğini bozdu!

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı.

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Mustafa Can Keser’den boşanan Damla Ersubaşı sessizliğini bozdu!

Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Ardından Keser'in, Ersubaşı'yı darp ettiği de gündeme olmuştu.

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Mustafa Can Keser’den boşanan Damla Ersubaşı sessizliğini bozdu!

Boşanmanın ardından bir açıklama yapmayan ünlü oyuncu, sosyal medyada bir süre sessiz kaldıktan sonra bir paylaşım yaptı.

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Mustafa Can Keser’den boşanan Damla Ersubaşı sessizliğini bozdu!

Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Damla Ersubaşı, yaptığı paylaşımda "Kendime iyi gelen, kendim için vakit harcadığım, enerjimi yenilediğim çok güzel iki gün geçirdim. Peki bundan daha iyi nasıl olur, diyerek dönüyorum şimdi" dedi.