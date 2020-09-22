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Mustafa Can Keser’den boşanan Damla Ersubaşı sessizliğini bozdu!
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle küçük yaşta sanat dünyasına adım atan Dama Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser'le nikah masasına oturmuştu. 2 çocuğu bulunan çift kısa bir süre önce boşanma kararı almış ve geçtiğimiz hafta tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından herhangi bir açıklamada bulunmayan ve sessizliğe gömülen Ersubaşı sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 22.09.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 15:12
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