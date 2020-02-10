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Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…

Müslüm Gürses ile yaşadığı aşkla hafızalarda yer edinen Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında? Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Ünlü sanatçı Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasındaki aşk hikayesi geçmiş yıllara damgasını vurmuştu. Televizyondan gördüğü Muhterem Nur'a aşık olan Müslüm Gürses, onunla karşılaştıktan sonra güzeller güzeli Muhterem Nur'a aşık olmuştu. İkilinin aşkı "Müslüm" filminde de anlatılmış ve izleyenleri göz yaşlarına boğmuştu. Peki, Muhterem Nur kimdir? Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 10.02.2020 20:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 20:29
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Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…

80'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Müslüm Gürses, şarkılarıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti. Müslüm Gürses'in büyük aşkı Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında? Muhterem Nur Müslüm Gürses yaş farkı kaç? Sinema dünyasında başarılı filmlere imza atan Muhterem Nur, kötü evliliklerinin ve kariyerindeki büyük düşüşün ardından kelimenin tam anlamıyla "iflas" etmişti. Ancak büyük aşkı Müslüm Gürses'le tanışmasının ardından hayatı tamamen değişti. Peki, Muhterem Nur Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte yanıtı…

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Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü.

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Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…

Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.

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Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

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Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…

Kısa sürede başrollere yükselerek bir çok film çevirmesineşın, dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı.