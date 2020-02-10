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Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…
Müslüm Gürses ile yaşadığı aşkla hafızalarda yer edinen Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında? Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Ünlü sanatçı Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasındaki aşk hikayesi geçmiş yıllara damgasını vurmuştu. Televizyondan gördüğü Muhterem Nur'a aşık olan Müslüm Gürses, onunla karşılaştıktan sonra güzeller güzeli Muhterem Nur'a aşık olmuştu. İkilinin aşkı "Müslüm" filminde de anlatılmış ve izleyenleri göz yaşlarına boğmuştu. Peki, Muhterem Nur kimdir? Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 10.02.2020 20:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 20:29
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