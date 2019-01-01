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Haberler Galeri Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Murat Yıldırım başarılı oyunculuğunun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuğuyla da izleyicinin gönlünü kazandı. 39 yaşındaki Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Murat Yıldırım daha önce de evlilik yaptı. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 01.01.2019 20:49 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 14:01
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Murat Yıldırım’ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Murat Yıldırım, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programıyla, en az oyunculukta olduğu kadar sunuculukta da başarılı olduğunu gösterdi. Ekranların yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın şimdilerde herkesi imrendiren bir evliliği var. Peki, Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Murat Yıldırım’ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN
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Murat Yıldırım’ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
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Murat Yıldırım’ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

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Murat Yıldırım’ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri