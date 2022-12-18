Murat Dalkılıç’tan yeni aşkı Çağla Boz’la aşk pozu! Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Sitare Akbaş’tan bomba gönderme: En özel…

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

Geçtiğimiz aylarda ise sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın doğum günü partisine katılan ünlü isim; Akbaş ile ilişkisi hakkında konuşarak "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna, "Şu an yok. Ben bir imzaya bağlı kalarak biriyle birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda, evlilik düşünmüyorum. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.