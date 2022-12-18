18 Aralık 2022, Pazar
Murat Dalkılıç’tan yeni aşkı Çağla Boz’la aşk pozu! Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Sitare Akbaş’tan bomba gönderme: En özel…
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra Hande Erçel'in oyuncu arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşayan ve her fırsatta her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden popçu Murat Dalkılıç'ın, ilişkisini aniden noktaladığı gün yüzüne çıkmıştı. Dalkılıç, ardından da Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tüm bu olanların akabinde Sitare Akbaş, geçen akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına kısa bir röportaj verdi. 2022'yi değerlendiren güzel oyuncu, eski sevgilisinin yeni aşkıyla paylaşımının ardından gönderme yapmadan geçemedi…
Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 10:15
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