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Haberler Galeri Murat Dalkılıç’tan yeni aşkı Çağla Boz’la aşk pozu! Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Sitare Akbaş’tan bomba gönderme: En özel…

Murat Dalkılıç’tan yeni aşkı Çağla Boz’la aşk pozu! Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Sitare Akbaş’tan bomba gönderme: En özel…

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra Hande Erçel'in oyuncu arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşayan ve her fırsatta her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden popçu Murat Dalkılıç'ın, ilişkisini aniden noktaladığı gün yüzüne çıkmıştı. Dalkılıç, ardından da Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tüm bu olanların akabinde Sitare Akbaş, geçen akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına kısa bir röportaj verdi. 2022'yi değerlendiren güzel oyuncu, eski sevgilisinin yeni aşkıyla paylaşımının ardından gönderme yapmadan geçemedi…

Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 10:15
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Murat Dalkılıç’tan yeni aşkı Çağla Boz’la aşk pozu! Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Sitare Akbaş’tan bomba gönderme: En özel…

Murat Boz ile çıkardıkları şarkı ile tanıdığımız ünlü popçu Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile yollarını ayırmasının peşinden eski aşkının arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında çıkan aşk iddialarının ardından ikili, Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken objektiflere yakalanmıştı. Bir müddet sessizliklerini koruyan çift, ardından da bir mekandan el ele çıkarak aşklarını herkese duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Murat Dalkılıç’tan yeni aşkı Çağla Boz’la aşk pozu! Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Sitare Akbaş’tan bomba gönderme: En özel…

BİRBİRLERİNİ TEK KALEMDE SİLDİLER

Bunun üzerine Hande Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan arkadaşı Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıkmıştı. Sitare Akbaş ise karşı bir hamle olarak Erçel'i takip etmeyi bırakmıştı.

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Murat Dalkılıç’tan yeni aşkı Çağla Boz’la aşk pozu! Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Sitare Akbaş’tan bomba gönderme: En özel…

"SENİNLE HER ŞEYE VARIM BEN"

Artık aşklarını gizlemeyen ikiliden Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle ilk kez bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuş; oyuncu aşkıyla hız trenindeki anlarını Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısı eşliğinde yayınlamıştı.

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Murat Dalkılıç’tan yeni aşkı Çağla Boz’la aşk pozu! Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Sitare Akbaş’tan bomba gönderme: En özel…

"HER ŞEY YOLUNDA"

Arkadaşlarına destek olmak için başrollerini Barış Falay ve Saygın Soysal'ın paylaştığı 'Sen Ben Lenin' filminin galasına katılan Sitare Akbaş, o dönem Dalkılıç'la ayrıldıkları yönünde çıkan haberlerini yalanlayarak; "İyiyiz çok teşekkür ederim, her şey yolunda. Mutluyuz" şeklinde konuşmuştu.

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Murat Dalkılıç’tan yeni aşkı Çağla Boz’la aşk pozu! Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Sitare Akbaş’tan bomba gönderme: En özel…

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

Geçtiğimiz aylarda ise sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın doğum günü partisine katılan ünlü isim; Akbaş ile ilişkisi hakkında konuşarak "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna, "Şu an yok. Ben bir imzaya bağlı kalarak biriyle birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda, evlilik düşünmüyorum. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.