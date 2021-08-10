Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Böyle görüntülendi

Uzun süredir yalnız olan Murat Dalkılıç aradığı aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş da buldu. Yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak aşk yaşadıkları ortaya çıkan ikili, ayrıldıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak ikiliden ilk fotoğraf geldi. Dalkılıç ve Akbaş, samimi şekilde dans ederken görüntülendi.