19 Ağustos 2021, Perşembe
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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Böyle görüntülendi
Uzun süredir yalnız olan Murat Dalkılıç aradığı aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş da buldu. Yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak aşk yaşadıkları ortaya çıkan ikili, ayrıldıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak ikiliden ilk fotoğraf geldi. Dalkılıç ve Akbaş, samimi şekilde dans ederken görüntülendi.
Giriş Tarihi: 10.08.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 14:21
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