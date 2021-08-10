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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Böyle görüntülendi

Uzun süredir yalnız olan Murat Dalkılıç aradığı aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş da buldu. Yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak aşk yaşadıkları ortaya çıkan ikili, ayrıldıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak ikiliden ilk fotoğraf geldi. Dalkılıç ve Akbaş, samimi şekilde dans ederken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.08.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 14:21
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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Böyle görüntülendi

Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. 3 aydır gözlerden uzak aşk yaşadıkları öğrenilen çiftten ilk fotoğraf geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Böyle görüntülendi

MUHABİRLERE SERT ÇIKTI

Özel hayatının gizli kalmasını isteyen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hakkında aşk iddiasını yalanlamış ve kendisine soru soran muhabire tepki göstermişti.

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Böyle görüntülendi

SAMİMİ GÖRÜNTÜLENDİ

Gazete Magazin'in haberine göre, günlerdir magazin basınından düşmeyen ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda samimi şekilde görüntülendi.

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Böyle görüntülendi

Çevredekilere aldırış etmeyen çift, birbirine aşkla bakarak eğlendi. Dalkılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı.

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Böyle görüntülendi

Çiftten ilişkileri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.