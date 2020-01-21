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Muhterem Nur ve Müslüm Gürses'in aşk hikayesi dillerde...

Arabesk müziğinin en büyük isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses 2013 yılında hayatını kaybetti. Erken yaşta aramızdan ayrılan Müslüm Gürses geriye kendisine 30 yılını adamış sevdiği bir kadın ve milyonlarca hayran bırakmıştı. Müslüm Gürses, sesi, şarkıları ve hayatı ile birlikte Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yıllık büyük aşk ile de halkın takdir ve beğenisini kazanmıştı. 2018 yılında vizyona giren "Müslüm" filmi ile tekrar gündeme gelen Müslüm Gürses'in hayat hikayesi herkesi derinden sarsarken büyük aşkı Muhterem Nur da en çok merak edilen isimlerden oldu. İşte Müslüm Gürses ve büyük aşkı Muhterem Nur'un kendi sözleriyle aşk, sadakat ve dostluk öyküleri...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 18:07
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Muhterem Nur ve Müslüm Gürses'in aşk hikayesi dillerde...

Arabesk müziğinin en büyük isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses 2013 yılında hayatını kaybetti. Erken yaşta aramızdan ayrılan Müslüm Gürses geriye kendisine 30 yılını adamış sevdiği bir kadın ve milyonlarca hayran bırakmıştı. Müslüm Gürses, sesi, şarkıları ve hayatı ile birlikte Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yıllık büyük aşk ile de halkın takdir ve beğenisini kazanmıştı. 2018 yılında vizyona giren "Müslüm" filmi ile tekrar gündeme gelen Müslüm Gürses'in hayat hikayesi herkesi derinden sarsarken büyük aşkı Muhterem Nur da en çok merak edilen isimlerden oldu. İşte Müslüm Gürses ve büyük aşkı Muhterem Nur'un kendi sözleriyle aşk, sadakat ve dostluk öyküleri...

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Muhterem Nur ve Müslüm Gürses'in aşk hikayesi dillerde...

"Adana'da onun filmlerini hiç kaçırmazdım. Platonik olarak seviyordum. Onu görmek rüya gibi bir şeydi o zamanlar." - Müslüm Gürses Müslüm Gürses, ünlü olmadan önce de o sıralar oyuncu olan Muhterem Nur'a ekranlardan aşıktı.

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Muhterem Nur ve Müslüm Gürses'in aşk hikayesi dillerde...

Henüz tanışmasalar bile onu filmlerinden seviyor, takip ediyordu. Kendisi daha sıradan bir gençken, Muhterem Nur ünlü bir film yıldızıydı.

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Muhterem Nur ve Müslüm Gürses'in aşk hikayesi dillerde...

"Kendisini hiç tanımıyordum. 'Ben İnsan Değil miyim' diye bir şarkısı vardı, dinleyip dinleyip ağlıyordum ama sahibini bilmiyordum. Sadece güzel bir şarkı diye dinliyordum."

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Muhterem Nur ve Müslüm Gürses'in aşk hikayesi dillerde...

Muhterem Nur Muhterem Nur da Müslüm Gürses ile tanışmadan önce şarkılarıyla ve sesiyle tanıştı. Onla tanışmasalarda şarkısı ve sesini dinleyip ağlayacak kadar etkilenmişti.