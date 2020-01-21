Muhterem Nur ve Müslüm Gürses'in aşk hikayesi dillerde...

Arabesk müziğinin en büyük isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses 2013 yılında hayatını kaybetti. Erken yaşta aramızdan ayrılan Müslüm Gürses geriye kendisine 30 yılını adamış sevdiği bir kadın ve milyonlarca hayran bırakmıştı. Müslüm Gürses, sesi, şarkıları ve hayatı ile birlikte Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yıllık büyük aşk ile de halkın takdir ve beğenisini kazanmıştı. 2018 yılında vizyona giren "Müslüm" filmi ile tekrar gündeme gelen Müslüm Gürses'in hayat hikayesi herkesi derinden sarsarken büyük aşkı Muhterem Nur da en çok merak edilen isimlerden oldu. İşte Müslüm Gürses ve büyük aşkı Muhterem Nur'un kendi sözleriyle aşk, sadakat ve dostluk öyküleri...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 18:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





