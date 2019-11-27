Müge Boz bebeğiyle ilk pozunu paylaştı

"HASTANE ZİYARETLERİNİ HİÇ SEVMEM"

"Hastanede bir kutlama, bir ağırlama olmadı. O yüzden canım arkadaşlarım, 'Bize doğum haber verilmedi, biz çağrılmadık' diye düşünmesinler lütfen. Kapıda Vina'nın adı bile yazmıyordu o derece. Hastane ziyaretlerini hiç sevmediğimi bilenler bilir zaten. Telefonu da resmen şu an elime alabildim. Güzel tebrik mesajlarınıza yavaş yavaş cevap vereceğim, özenle. Malum, yeni olan çok şey var şu anda hayatımda. Hepinizi öpüyorum, sevgiler, öpücükler"