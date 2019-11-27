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Müge Boz bebeğiyle ilk pozunu paylaştı

Geçtiğimiz yaz aylarında basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine giren Müge Boz ilk bebeğini kucağına aldı. Doğuma kadar bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen çiftin kız bebekleri oldu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından kızı ve eşi Caner Erdeniz ile çektirdiği ilk pozunu paylaştı. Oyuncunun paylaşımına ünlü isimlerden de yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 10:07
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Müge Boz bebeğiyle ilk pozunu paylaştı

Başarılı oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz Haziran ayından basketbolcu Caner Erdeniz ile evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran oyuncu, önceki gün ilk bebeğini kucağına aldı.

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Müge Boz bebeğiyle ilk pozunu paylaştı

Hamileliği boyunca bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen çiftin, Vina adını koydukları bir kızları oldu. Müge Boz, ailece çektirdikleri ilk pozu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Müge Boz bebeğiyle ilk pozunu paylaştı

"İYİ Kİ ANNE VE BABA OLARAK BİZİ SEÇTİN"

Doğumundan günler sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Müge Boz, hastane odasında ailece çektirdikleri fotoğrafı şu notla paylaştı:

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Müge Boz bebeğiyle ilk pozunu paylaştı

"İşte Vina'mız da aramıza katılınca... Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz! İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bir tanem. Yeni hayatımız çok güzel, mutluluk ve sağlıkla dolu olsun canım ailem. Bu süreçte yanımızda olan, tüm ailemize ve arkadaşlarımıza, doktorumuza ve hemşirelere sonsuz teşekkürler."

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Müge Boz bebeğiyle ilk pozunu paylaştı

"HASTANE ZİYARETLERİNİ HİÇ SEVMEM"

"Hastanede bir kutlama, bir ağırlama olmadı. O yüzden canım arkadaşlarım, 'Bize doğum haber verilmedi, biz çağrılmadık' diye düşünmesinler lütfen. Kapıda Vina'nın adı bile yazmıyordu o derece. Hastane ziyaretlerini hiç sevmediğimi bilenler bilir zaten. Telefonu da resmen şu an elime alabildim. Güzel tebrik mesajlarınıza yavaş yavaş cevap vereceğim, özenle. Malum, yeni olan çok şey var şu anda hayatımda. Hepinizi öpüyorum, sevgiler, öpücükler"