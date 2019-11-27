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Müge Boz bebeğiyle ilk pozunu paylaştı
Geçtiğimiz yaz aylarında basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine giren Müge Boz ilk bebeğini kucağına aldı. Doğuma kadar bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen çiftin kız bebekleri oldu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından kızı ve eşi Caner Erdeniz ile çektirdiği ilk pozunu paylaştı. Oyuncunun paylaşımına ünlü isimlerden de yorum ve beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 10:07
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