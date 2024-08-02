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Müge Bayramoğlu yeni sevgilisiyle yakalanınca ortalık karıştı! Meğer sessiz sedasız boşanmışlar...

Yargı ve Gaddar dizileriyle hafızalara kazınan Müge Bayramoğlu, 2018 yılında Sinan Payaslıoğlu ile evlenmişti. Ancak, oyuncu bambaşka bir olayla gündem oldu. Müge Bayramoğlu, önceki gece Kadıköy'de bir erkekle görüntülenmesinin ardından boşandığını açıkladı. Sessiz sedasız bir şekilde evliliğini sonlandırdığı ortaya çıkan Bayramoğlu'nun, yeni sevgilisiyle görüntülendiği anlar, medyada geniş yankı uyandırdı.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 10:16 Güncelleme: 02.08.2024 10:16
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Müge Bayramoğlu yeni sevgilisiyle yakalanınca ortalık karıştı! Meğer sessiz sedasız boşanmışlar...

Yaz başı final yaparak ekranlara veda eden Gaddar dizisinde Şengül karakterine hayat veren oyuncu Müge Bayramoğlu'nu herkes evli zannediyordu ama meğer sessiz sedasız boşanmış...

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Müge Bayramoğlu yeni sevgilisiyle yakalanınca ortalık karıştı! Meğer sessiz sedasız boşanmışlar...

Müge Bayramoğlu, 2018 yılında Sinan Payaslıoğlu' ile nikah masasına oturmuştu.

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Müge Bayramoğlu yeni sevgilisiyle yakalanınca ortalık karıştı! Meğer sessiz sedasız boşanmışlar...

Önceki gece Kadıköy'de bir erkekle görüntülenen Müge Bayramoğlu boşandığını açıkladı.

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Müge Bayramoğlu yeni sevgilisiyle yakalanınca ortalık karıştı! Meğer sessiz sedasız boşanmışlar...

Sessiz sedasız evliliğini sonlandırdığı ortaya çıkan Müge Bayramoğlu'nun yeni sevgilisi görüntülenince çıldırdı...

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Müge Bayramoğlu yeni sevgilisiyle yakalanınca ortalık karıştı! Meğer sessiz sedasız boşanmışlar...

Bayramoğlu'nun sevgilisi, gazetecilerin fotoğraf çekmesine sinirlenip makinelerini ellerinden alarak "Siz kim oluyorsunuz da beni çekiyorsunuz?" diyerek bağırdı.