Müge Bayramoğlu yeni sevgilisiyle yakalanınca ortalık karıştı! Meğer sessiz sedasız boşanmışlar...

Yargı ve Gaddar dizileriyle hafızalara kazınan Müge Bayramoğlu, 2018 yılında Sinan Payaslıoğlu ile evlenmişti. Ancak, oyuncu bambaşka bir olayla gündem oldu. Müge Bayramoğlu, önceki gece Kadıköy'de bir erkekle görüntülenmesinin ardından boşandığını açıkladı. Sessiz sedasız bir şekilde evliliğini sonlandırdığı ortaya çıkan Bayramoğlu'nun, yeni sevgilisiyle görüntülendiği anlar, medyada geniş yankı uyandırdı.