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Haberler Galeri Müge Anlı'dan Seda Sayan'a... Ünlülerden YENİ AKIM! Merve Boluğur, Hadise, Elçin Sangu... Onları hiç böyle görmediniz! En Avatar kim?

Müge Anlı'dan Seda Sayan'a... Ünlülerden YENİ AKIM! Merve Boluğur, Hadise, Elçin Sangu... Onları hiç böyle görmediniz! En Avatar kim?

Ünlüler yeni akıma başladı, paylaşımlar peş peşe geldi! Yıldız isimler sosyal medya trendlerine uyum sağlıyor. Fotoğraf ve videolu paylaşımlarıyla ünlüler için adeta vitrin haline gelen Instagram'da ünlüler bu defa bambaşka bir şekilde takipçilerinin karşısına çıktı! Adeta bir akım haline helen "Lensa Al" adlı fotoğraf düzenleme uygulaması ünlülerin de radarına girdi. Bu çılgınlığa katılanlarda Hadise, Elçin Sangu, Merve Boluğur, Seda Sayan, Mine Tugay, Ece Erken, Pelin Karahan, Defne Samyeli ve Müge Anlı… Onları daha önce hiç böyle görmediniz! İşte o paylaşımlar…

Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 16:10
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Müge Anlı’dan Seda Sayan’a... Ünlülerden YENİ AKIM! Merve Boluğur, Hadise, Elçin Sangu... Onları hiç böyle görmediniz! En Avatar kim?

Birbirinden popüler ünlüler, sosyal medyanın yeni trendine uyum sağladı. Instagram'da akım haline gelen 'Lensa AI' adlı fotoğraf düzenleme uygulaması ünlülerin de dikkatini çekti. Bu yapay zeka eğlencesine ise Elçin Sangu, Müge Anlı, Hadise Seda Sayan, Merve Boluğur, Ece Erken, Mine Tugay, Pelin Karahan, Seda Sayan ve Defne Samyeli gibi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan popüler isimler kapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’dan Seda Sayan’a... Ünlülerden YENİ AKIM! Merve Boluğur, Hadise, Elçin Sangu... Onları hiç böyle görmediniz! En Avatar kim?

Sosyal medyada tren olan fotoğraf uygulaması Lensa Al, selfieleri avatar karelerine dönüştürüyor. İşte bu uygulamayla avatarlarını paylaşan ünlüler…

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Müge Anlı’dan Seda Sayan’a... Ünlülerden YENİ AKIM! Merve Boluğur, Hadise, Elçin Sangu... Onları hiç böyle görmediniz! En Avatar kim?

Merve Boluğur

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Müge Anlı’dan Seda Sayan’a... Ünlülerden YENİ AKIM! Merve Boluğur, Hadise, Elçin Sangu... Onları hiç böyle görmediniz! En Avatar kim?

Merve Boluğur

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Müge Anlı’dan Seda Sayan’a... Ünlülerden YENİ AKIM! Merve Boluğur, Hadise, Elçin Sangu... Onları hiç böyle görmediniz! En Avatar kim?

Seda Sayan