Müge Anlı'dan Seda Sayan'a... Ünlülerden YENİ AKIM! Merve Boluğur, Hadise, Elçin Sangu... Onları hiç böyle görmediniz! En Avatar kim?

Ünlüler yeni akıma başladı, paylaşımlar peş peşe geldi! Yıldız isimler sosyal medya trendlerine uyum sağlıyor. Fotoğraf ve videolu paylaşımlarıyla ünlüler için adeta vitrin haline gelen Instagram'da ünlüler bu defa bambaşka bir şekilde takipçilerinin karşısına çıktı! Adeta bir akım haline helen "Lensa Al" adlı fotoğraf düzenleme uygulaması ünlülerin de radarına girdi. Bu çılgınlığa katılanlarda Hadise, Elçin Sangu, Merve Boluğur, Seda Sayan, Mine Tugay, Ece Erken, Pelin Karahan, Defne Samyeli ve Müge Anlı… Onları daha önce hiç böyle görmediniz! İşte o paylaşımlar…