Müge Anlı’dan izleyicinin beklediği haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan sabah kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Programla alakalı ortaya atılan iddialar da oldukça ses getirirken konuyla ilgili yeni gelişme kaydedildi. İzleyicinin merakla beklediği soru cevap buldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?