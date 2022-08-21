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Haberler Galeri Müge Anlı’dan izleyicinin beklediği haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Müge Anlı’dan izleyicinin beklediği haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan sabah kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Programla alakalı ortaya atılan iddialar da oldukça ses getirirken konuyla ilgili yeni gelişme kaydedildi. İzleyicinin merakla beklediği soru cevap buldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 21.08.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 16:21
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Müge Anlı’dan izleyicinin beklediği haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayın tarihi ertelendiği iddiaları yanıt buldu. Müge Anlı'dan seyircinin beklediği haber geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

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Müge Anlı’dan izleyicinin beklediği haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Bütün Türkiye'nin merakla beklediği Müge Anlı, 15. sezonuyla cinayetten kayıplara, yankı uyandıracak gibi konulara imza atmayı planlıyor.

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Müge Anlı’dan izleyicinin beklediği haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Milyonları ekrana toplayan programın stüdyoda yaşanan teknik problemlerden dolayı 5 Eylül'e ertelendiği iddia ediliyordu.

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Müge Anlı’dan izleyicinin beklediği haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Programın ertelendiği ile ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’dan izleyicinin beklediği haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

29 AĞUSTOS'TA İZLEYİCİSİYLE BULUŞUYOR

Geri sayımı başlatan ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi, 15. sezonu için 29 Ağustos'ta ekranda olacak.