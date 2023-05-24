Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında yeni gelişme: Silivri’ye gömdüm arada bir suluyorum

TÜRKİYE MÜGE ANLI'DAKİ ZİNCİRLEME CİNAYETLERİ KONUŞUYOR

Müge Anlı, anne ve çocuklarını ararken; 2 kişinin daha kayıp olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kayıp olarak aranan Sevgi Demirci'nin ilişki yaşadığı iddia edilen eşinin amcasının oğlu Erdoğan Polat'ın da 2018 yılında İstanbul'da; eski eşi Mücahit Polat'ın ise 2018-2019 yılları arasında İstanbul'da kaybolduğu saptandı. Bu iki kuzenin kaybında da şüpheli Ünal Yurdakul'un parmağı olduğu anlaşıldı.