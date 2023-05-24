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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında yeni gelişme: Silivri'ye gömdüm arada bir suluyorum

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Sevgi Demirci olayında korkunç detaylara ulaşıldı. Ünal Yurdakul'un Sevgi Demirci ile çocuklarını katledip gömdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı, canlı yayında vahşetin detaylarını anlattı: Erdoğan Polat ile Mücahit'i de öldürmüş! İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:43
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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında yeni gelişme: Silivri’ye gömdüm arada bir suluyorum

Tarihler 25 Ocak 2021'i gösterdiğinde İstanbul'da sır bir olay yaşandı. Sevgi Demirci, çocukları Eren Polat (20) ve Rümeysa Polat (13) ile sırra kadem bastı. Yakınları ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Demirci iddialara göre eski eşinin yeğeni ile ilişki yaşamıştı.

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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında yeni gelişme: Silivri’ye gömdüm arada bir suluyorum

TÜRKİYE MÜGE ANLI'DAKİ ZİNCİRLEME CİNAYETLERİ KONUŞUYOR
Müge Anlı, anne ve çocuklarını ararken; 2 kişinin daha kayıp olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kayıp olarak aranan Sevgi Demirci'nin ilişki yaşadığı iddia edilen eşinin amcasının oğlu Erdoğan Polat'ın da 2018 yılında İstanbul'da; eski eşi Mücahit Polat'ın ise 2018-2019 yılları arasında İstanbul'da kaybolduğu saptandı. Bu iki kuzenin kaybında da şüpheli Ünal Yurdakul'un parmağı olduğu anlaşıldı.

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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında yeni gelişme: Silivri’ye gömdüm arada bir suluyorum

"SENİ DE ONLAR GİBİ GÖMERİM"
Dün Silivri'de arama yapılan arazide ise 3 cesede ulaşıldı. Anne ve çocuklara ait olduğu düşünülen cansız bedenler, DNA testi için adli tıpa kaldırıldı. İtirafçı kuzen Yurdakul da kan donduran iddialarda bulundu.

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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında yeni gelişme: Silivri’ye gömdüm arada bir suluyorum

Ömer Yurdakul, "Hafta sonunu, kuzenim Ünal'ın Silivri'deki evinde, Ünal Yurdakul, ben, kayıp Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla birlikte geçirdik. Oradan birlikte döndük.

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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında yeni gelişme: Silivri’ye gömdüm arada bir suluyorum

Geride arabaya sığmadığımız için sadece Eren kalmıştı. Onu da Ünal Yurdakul alıp getirecekti. Ancak o günden sonra hiçbirinden haber alamadım.