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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında yeni gelişme: Silivri'ye gömdüm arada bir suluyorum
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Sevgi Demirci olayında korkunç detaylara ulaşıldı. Ünal Yurdakul'un Sevgi Demirci ile çocuklarını katledip gömdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı, canlı yayında vahşetin detaylarını anlattı: Erdoğan Polat ile Mücahit'i de öldürmüş! İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:22Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:43