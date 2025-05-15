Müge Anlı'da kan donduran iddia: "Ağzına bez tıkamış" Küçük çocuğu kim öldürdü?

"ÇOCUĞUN BEZİNİ AĞZINA TIKAMIŞ"

İsmini vermek istemeyen bir izleyicinin söyledikleri ise kan dondurdu:

Fatma ve eşi benim evimde 3 ay kaldılar. Çok zor durumdaydılar. Eşi bir gün evden çıktı gitti. Fatma bana olayı anlattı. Hüseyin çocuğun sesinden rahatsız olmuş . Çocuk engelliymiş. Çocuğun bezini ağzına genzine kadar tıkamış. Üzerine yastık yorgan yığmış. Sabah Fatma çocuğu o halde görmüş. Çocuğun üstünden her şeyi almış ama çocuk orada vefat etmiş. Otopsi yapılmamış. Fatma ve Hüseyin bu açıklamaları yalanladı.