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Müge Anlı'da kan donduran iddia: "Ağzına bez tıkamış" Küçük çocuğu kim öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan Mehmet Çetin olayında çember daralırken, Müge Anlı, bugünkü yayına elindeki belgelerle geldi. 2015 yılında sırra kadem basan Mehmet'in ardından ortadan kaybolan Bayram ve Hüseyin ikilisinden Hüseyin'in eşinin çocuğunu öldürmekten suçlandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili ortaya çıkan iddialar sonrası stüdyoda gergin anlar yaşandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.05.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:54
Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağzına bez tıkamış Küçük çocuğu kim öldürdü?

Müge Anlı'da günlerdir işlenen ve sona çok yakın olan Mehmet Çetin'in davasında oklar Bayram ve arkadaşı Hüseyin'i gösterdi.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağzına bez tıkamış Küçük çocuğu kim öldürdü?

10 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in ailesi, çocuklarının en son görüştüğü ismin yakın arkadaşı Bayram Akçay olduğunu söyledi. Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıkladı.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağzına bez tıkamış Küçük çocuğu kim öldürdü?

ÖLÜM TAZMİNATI

Bayram Akçay, Mehmet'in kaybolmasının ardından çevresine "Mehmet cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklinde açıklamalar yaparak dikkat çekti. Bu sözler, Mehmet'in öldürülme ihtimalini daha da güçlendirdi. Olay bununla da sınırlı kalmadı… Mehmet'in eşi Derya ile Bayram Akçay'ın birçok kez gizlice görüştüğü tespit edildi. Dahası, Mehmet Çetin'in hayatını kaybetmesi durumunda ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahsa verilmesini istediği ortaya çıktı. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağzına bez tıkamış Küçük çocuğu kim öldürdü?

"TEMİZE ÇIKARALIM"

Bayram'ın kız kardeşi Fatma'nın çevresindeki insanlara "Bayram'ı temize çıkaralım. Yayına bağlanın" şeklindeki açıklamaları ise dikkat çekti. Bayram, Mehmet'in kaybolduğu gün Fatma'nın eşi Hüseyin ile birlikte olduğunu dile getirmişti. Müge Anlı . Hüseyin'in yıllar önce Fatma'nın eski eşinden olan 7 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmekle suçlandığını açıkladı.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağzına bez tıkamış Küçük çocuğu kim öldürdü?

ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNÜ GİZLEDİLER

Hüseyin'i polise Fatma'nın şikayet ettiği ancak şikayetini geri çektiği öğrenildi. Olayın şahidi Hamdi Bey, Fatma'nın bu gerçeği kendisine ağlayarak anlattığını açıkladı.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağzına bez tıkamış Küçük çocuğu kim öldürdü?

Stüdyoya gelen Fatma, Hüseyin evi terk edince böyle bir yalan söylediğini ifade etti. 7 yaşındaki çocuğun babaannesi Remziye Hanım'ın söyledikleri ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Remziye Hanım çocuğun öldüğünü 20 gün sonra birisinden öğrendiğini dile getirdi.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağzına bez tıkamış Küçük çocuğu kim öldürdü?

HASTANEDE DEDİ EVDE HAYATINI KAYBETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Remziye Hanım, haberi alınca Fatma'yı aradığını söyleyerek çocuğun hastanede öldüğünü öğrendiğini ifade etti. Ancak çocuğun evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağzına bez tıkamış Küçük çocuğu kim öldürdü?

"ÇOCUĞUN BEZİNİ AĞZINA TIKAMIŞ"

İsmini vermek istemeyen bir izleyicinin söyledikleri ise kan dondurdu:

Fatma ve eşi benim evimde 3 ay kaldılar. Çok zor durumdaydılar. Eşi bir gün evden çıktı gitti. Fatma bana olayı anlattı. Hüseyin çocuğun sesinden rahatsız olmuş . Çocuk engelliymiş. Çocuğun bezini ağzına genzine kadar tıkamış. Üzerine yastık yorgan yığmış. Sabah Fatma çocuğu o halde görmüş. Çocuğun üstünden her şeyi almış ama çocuk orada vefat etmiş. Otopsi yapılmamış. Fatma ve Hüseyin bu açıklamaları yalanladı.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağzına bez tıkamış Küçük çocuğu kim öldürdü?

MÜGE ANLI BELGELERLE AÇIKLADI

Anlı, olayın detaylarını belgeleri ile açıkladı. Anlı, "Eve özel bir hastaneden bir doktor gelmiş. Çocuğun %80 engelli olduğu söylenmiş." dedi. Hüseyin'in kendisini cinayetle suçlayan Fatma ile nasıl hala yaşamaya devam ettiği merak konusu oldu. Çaycı Cüneyt ise Bayram'ın Derya'nın numarasını kendisine verdiğini söyledi.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağzına bez tıkamış Küçük çocuğu kim öldürdü?

TARAFLAR ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Stüdyoda gergin anlar yaşandı. Bayram, mikrofonunu çıkararak stüdyoyu terk etmeye kalktı. Anlı Bayram'ı "Güle güle" diyerek yolladı.