15 Mayıs 2025, Perşembe
Müge Anlı'da kan donduran iddia: "Ağzına bez tıkamış" Küçük çocuğu kim öldürdü?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan Mehmet Çetin olayında çember daralırken, Müge Anlı, bugünkü yayına elindeki belgelerle geldi. 2015 yılında sırra kadem basan Mehmet'in ardından ortadan kaybolan Bayram ve Hüseyin ikilisinden Hüseyin'in eşinin çocuğunu öldürmekten suçlandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili ortaya çıkan iddialar sonrası stüdyoda gergin anlar yaşandı.
Giriş Tarihi: 15.05.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:54