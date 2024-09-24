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Müge Anlı'da cinayet itirafı: 'Babamı boğarak öldürdü' Üçlü priz detayı kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet davası daha gündeme geldi. 5 çocuk babası Cengiz Karademir, 1 Haziran 2019'da Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Babalarının ölümüyle ilgili anneleri ve sevgilisinden şüphelenen dört kardeş, gerçeğin ortaya çıkması için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Programın bugünkü yayınında ise Karademir'in kızı 'Annemin sevgilisi babamı boğarak öldürdü' diyerek cinayeti itiraf etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:50
Müge Anlı’da kan donduran cinayet: Cengiz Karademir’i kim öldürdü?

47 yaşındaki 5 çocuk babası Cengiz Karademir, 1 Haziran 2019'da Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Babalarının ölümünde anneleri ve sevgilisinden şüphelenen dört kardeş, gerçeğin ortaya çıkması için Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Müge Anlı’da kan donduran cinayet: Cengiz Karademir’i kim öldürdü?

Karademir'in vefatından sonra çocukları, Müge Anlı stüdyolarına gelerek babalarının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanmasını istedi. Cengiz Karademir'in ölüm nedeni resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçerken, çocuklar, anneleri Emine Karademir'i babalarının ölümüyle ilgili sorumlu tuttuklarını belirtti.

Müge Anlı’da kan donduran cinayet: Cengiz Karademir’i kim öldürdü?

Cengiz ve Emine Karademir çiftinin çocukları Zeynep, Muhammet, Melike, Azize ve Naime, 23 Eylül 2024 tarihinde Müge Anlı programında babalarının ölümünü aydınlatmak için bir araya geldi.

Müge Anlı’da kan donduran cinayet: Cengiz Karademir’i kim öldürdü?

Şüphelerin odağındaki Emine Hanım ise dün yayına bağlanarak hakkında çıkan tüm iddiaları yalanladı. Cengiz Karademir'in ölümü üzerine Müge Anlı'ya başvuran kardeşler, anneleri Emine ve sevgilisi Şehmus'u cinayetle suçladı.

Müge Anlı’da kan donduran cinayet: Cengiz Karademir’i kim öldürdü?

Müge Anlı'nın 24 Eylül tarihli yayınına Cengiz Karademir'in kızı Naime de katıldı. Babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve babasının ölümünden annesinin ve annesinin sevgilisinin sorumlu olduğunu itiraf etti.