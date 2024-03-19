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Müge Anlı'da ihanet skandalı! 24 yaşındaki sevgilisi annesiyle kaçtı! TikTok görüntüleri pes dedirtti

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", yine dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Programına katılan 18 yaşındaki Nehir, acı bir ihanetle harşı karşıya kaldı. 18 yaşındaki genç kız "Eşim dediğim sevgilim annemle kaçtı" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Başlangıçta Müge Anlı'nın bu sözlere pek inanmak istememesine rağmen, canlı yayında paylaşılan TikTok görüntüleri ise herkesi çileden çıkardı. İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 15:40
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Müge Anlı’da ihanet skandalı! 24 yaşındaki sevgilisi annesiyle kaçtı! TikTok görüntüleri pes dedirtti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şaşırtıcı bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Nehir ve babası Savaş, canlı yayına konuk oldu. Nehir, 24 yaşındaki sevgilisi Selahattin'in annesi Şirin ile kaçtığını anlattı.

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Müge Anlı’da ihanet skandalı! 24 yaşındaki sevgilisi annesiyle kaçtı! TikTok görüntüleri pes dedirtti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olayda, 18 yaşındaki Nehir, sevgilisi Selahattin'den hamile kaldığını ancak yaşı nedeniyle resmi nikah yapamadıklarını belirtti. Nehir, eşi tarafından kötü muamele gördüğünü ve annesiyle birlikte kaçtıklarını dile getirdi.

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Müge Anlı’da ihanet skandalı! 24 yaşındaki sevgilisi annesiyle kaçtı! TikTok görüntüleri pes dedirtti

"SEN ANNENİN TIRNAĞI OLAMAZSIN"

Yaşadığı acı ihanet yüzünden hayatı mahvolan Nehir, şunları söyledi:

"Annem ve sevgilim kaçarken 2 burma bilezik bir cumhuriyet altını ve 11 bin TL'yi de yanlarında götürdüler. Bunlar kaçtıkları gün beni aradılar konuştular. Kocam, 'Ben onu sevdim, o da beni sevdi. Biz karşılıklı sevdik birbirimizi' dedi. 'Senin vermediğin sevgiyi, ilgiyi, mutluluğu annen verdi.

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Müge Anlı’da ihanet skandalı! 24 yaşındaki sevgilisi annesiyle kaçtı! TikTok görüntüleri pes dedirtti

Sen annenin tırnağı olamazsın. Allah mutluluğumuzu bozmasın' dedi. Çocuğum için biriktirdiğim altınları da çaldılar. Onlar yüzünden yaşayan ölüye döndüm" diye konuştu.

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Müge Anlı’da ihanet skandalı! 24 yaşındaki sevgilisi annesiyle kaçtı! TikTok görüntüleri pes dedirtti

Canlı yayına telefonla bağlanan Selahattin ise "Müstakbel kayınvalidem ile kaçmadım sadece yardımcı oldum" diyerek iddiaları yalanladı.