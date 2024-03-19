Müge Anlı’da ihanet skandalı! 24 yaşındaki sevgilisi annesiyle kaçtı! TikTok görüntüleri pes dedirtti

"SEN ANNENİN TIRNAĞI OLAMAZSIN"

Yaşadığı acı ihanet yüzünden hayatı mahvolan Nehir, şunları söyledi:

"Annem ve sevgilim kaçarken 2 burma bilezik bir cumhuriyet altını ve 11 bin TL'yi de yanlarında götürdüler. Bunlar kaçtıkları gün beni aradılar konuştular. Kocam, 'Ben onu sevdim, o da beni sevdi. Biz karşılıklı sevdik birbirimizi' dedi. 'Senin vermediğin sevgiyi, ilgiyi, mutluluğu annen verdi.