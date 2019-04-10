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Müge Anlı Türkiye'nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Müge Anlı canlı yayında gelen itiraflar ünlü araştırmacı gazeteciyi Türkiye'nin gündemine taşıdı. ATV ekranlarında rekor kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert progmında Arif Karakollu oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf etmişti. Müge Anlı Arif Karakollu ve ailesinin hikayesi karşısında zor anlar yaşadı. Sevenlerinin ilgi odağı olan Müge Anlı özel hayatı ile de dikkat çekti. Müge Anlı'nın hayatı mercek altına alınırken, memleketi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.04.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:31
Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Müge Anlı ATV ekranlarındaki rekorlar kıran programıyla herkesin dikkatini üstüne çekmeye devam ediyor. Araştırmacı gazeteci olarak canlı yayında birçok cinayeti aydınlatan Müge Anlı'nın özel hayatı da merak konusu oldu. Müge Anlı hayranları özel hayatına büyük ilgi gösterirken, memleketini merak eder oldular.

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Elçin Sangu - İstanbul

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Burak Özçivit - Gaziantep

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

HİLAL ALTINBİLEK - İZMİR

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Emre Aydın - Isparta

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Keremcem - Muğla

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Aybüke Pusat - Ankara

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Tolga Sarıtaş - Sivas

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Can Yaman - Yugoslavya

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Aytaç Şaşmaz - İstanbul

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Nurgül Yeşilçay: Afyon

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Engin Altan Düzyatan - İzmir

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Berk Oktay - Ankara

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Murat Boz - Zonguldak

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Mert Ekin Daymaz - Çatalca

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Vildan Atasever - Erzurum

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Erdem Yener - Hatay

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

İrem Sak - Sivas

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Barış Arduç - Ankara

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Salih Bademci - İzmir

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Seda Bakan - Balkan göçmeni

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Şinasi Yurtsever - Malatya

Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Furkan Palalı - Konya