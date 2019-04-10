29 Kasım 2024, Cuma
Müge Anlı Türkiye'nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı
Müge Anlı canlı yayında gelen itiraflar ünlü araştırmacı gazeteciyi Türkiye'nin gündemine taşıdı. ATV ekranlarında rekor kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert progmında Arif Karakollu oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf etmişti. Müge Anlı Arif Karakollu ve ailesinin hikayesi karşısında zor anlar yaşadı. Sevenlerinin ilgi odağı olan Müge Anlı özel hayatı ile de dikkat çekti. Müge Anlı'nın hayatı mercek altına alınırken, memleketi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10.04.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:31