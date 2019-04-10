Müge Anlı Türkiye’nin gündemine otururken hakkındaki gerçek ile şaşırttı

Müge Anlı ATV ekranlarındaki rekorlar kıran programıyla herkesin dikkatini üstüne çekmeye devam ediyor. Araştırmacı gazeteci olarak canlı yayında birçok cinayeti aydınlatan Müge Anlı'nın özel hayatı da merak konusu oldu. Müge Anlı hayranları özel hayatına büyük ilgi gösterirken, memleketini merak eder oldular.