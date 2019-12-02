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Müge Anlı 'torunum' dedi olay oldu! Müge Anlı'nın torunu var mı? İşte Müge Anlı'nın torunu

Müge Anlı ATV ekranlarında "torunum var" açıklamasıyla sosyal medyayı salladı. Müge Anlı yıllardır devam ettirdiği programın ardından şimdi ise yarışma programı yapmaya başladı. Müge Anlı'nın bu sözleri sonrası sevenleri hayrete düşmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı, bahsettiği torunuyla herkesi şoke etti. İş hayatıyla gündeme gelen ve özel hayatını magazin dünyasının uzak tutan Müge Anlı, bu kez memleketiyle sevenlerinin meraklandırdı. İşte Müge Anlı'nın internet dünyasında aranan torunu...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 10:57
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Müge Anlı 'torunum' dedi olay oldu! Müge Anlı'nın torunu var mı? İşte Müge Anlı'nın torunu

Müge Anlı "torunum var" sözleri sonrası herkesi şaşkına çevirdi. ATV'nin yıldızı Müge Anlı, 12 yıldır sürdürdüğü programının tatile girmesinin ardından Güven Bana adlı yarışmayı sunmaya başladı. Yaptığı açıklamayla gündeme gelen Müge Anlı'nın torunu merak konusu oldu.

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Müge Anlı 'torunum' dedi olay oldu! Müge Anlı'nın torunu var mı? İşte Müge Anlı'nın torunu

19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

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Müge Anlı 'torunum' dedi olay oldu! Müge Anlı'nın torunu var mı? İşte Müge Anlı'nın torunu

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı maçları izlemeye gidiyor, sevgisini sık sık dile getiriyor.

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Müge Anlı 'torunum' dedi olay oldu! Müge Anlı'nın torunu var mı? İşte Müge Anlı'nın torunu

Anlı, kariyerine bir kanalda stajyer olarak başladı. Kamera arkası için televizyonculuğun en renkli ve en yaratıcı kısmı diyen Anlı, kısa sürede yönetmen yardımcısı oldu.

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Müge Anlı 'torunum' dedi olay oldu! Müge Anlı'nın torunu var mı? İşte Müge Anlı'nın torunu

Magazin hiç ilgisini çekmese de Kenan Erçetingöz'ün teklifiyle Top Secret dergisinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Aynı anda televizyon programının da koordinatörlüğünü yapıyordu. Aslında magazin gazeteciliği serüveni de böyle başladı