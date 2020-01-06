Müge Anlı "Oğlumu çok özledim" dedi herkesi şaşkına çevirdi! Müge Anlı’nın kaç çocuğu var?

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, "Oğlumu çok özledim" sözleriyle sosyal medyayı salladı. Yıllardır devam ettirdiği programıyla faili meçhul cinayetleri çözen, kayıpları bulan Müge Anlı milyonlarca insanın sevgisini kazandı. Geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelerek babasını arayan Ümit Martin Demiray'ın Türk insanın çok cana yakın olduğunu söylemesi üzerine, 'Oğlumu özledim' diyen Müge Anlı'nın bu sözleri sonrası sevenleri hayrete düştü. Özel hayatını ve ailesini magazin gündeminden uzak tutan Müge Anlı'nın bir kızı olduğu bilinirken oğluyla ilgili sözleri dikkatlerin özel hayatına dönmesine neden oldu. Peki Müge Anlı'nın kaç çocuğu var. İşte Müge Anlı'nın ailesi...