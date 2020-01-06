06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı "Oğlumu çok özledim" dedi herkesi şaşkına çevirdi! Müge Anlı’nın kaç çocuğu var?

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, "Oğlumu çok özledim" sözleriyle sosyal medyayı salladı. Yıllardır devam ettirdiği programıyla faili meçhul cinayetleri çözen, kayıpları bulan Müge Anlı milyonlarca insanın sevgisini kazandı. Geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelerek babasını arayan Ümit Martin Demiray'ın Türk insanın çok cana yakın olduğunu söylemesi üzerine, 'Oğlumu özledim' diyen Müge Anlı'nın bu sözleri sonrası sevenleri hayrete düştü. Özel hayatını ve ailesini magazin gündeminden uzak tutan Müge Anlı'nın bir kızı olduğu bilinirken oğluyla ilgili sözleri dikkatlerin özel hayatına dönmesine neden oldu. Peki Müge Anlı'nın kaç çocuğu var. İşte Müge Anlı'nın ailesi...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 14:55
  • 1
  • 17
Müge Anlı Oğlumu çok özledim dedi herkesi şaşkına çevirdi! Müge Anlı’nın kaç çocuğu var?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözdüğü olaylarla milyonlarca insanın kalbini kazanan Müge Anlı, canlı yayında oğlunu özlediğini belirtti. Müge Anlı'nın sözleri üzerine Anlı hayranları Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Müge Anlı ve ailesi hakkında çok özel bilgiler...

  • 2
  • 17
Müge Anlı Oğlumu çok özledim dedi herkesi şaşkına çevirdi! Müge Anlı’nın kaç çocuğu var?

19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

  • 3
  • 17
Müge Anlı Oğlumu çok özledim dedi herkesi şaşkına çevirdi! Müge Anlı’nın kaç çocuğu var?

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı maçları izlemeye gidiyor, sevgisini sık sık dile getiriyor.

  • 4
  • 17
Müge Anlı Oğlumu çok özledim dedi herkesi şaşkına çevirdi! Müge Anlı’nın kaç çocuğu var?

Anlı, kariyerine bir kanalda stajyer olarak başladı. Kamera arkası için televizyonculuğun en renkli ve en yaratıcı kısmı diyen Anlı, kısa sürede yönetmen yardımcısı oldu.

  • 5
  • 17
Müge Anlı Oğlumu çok özledim dedi herkesi şaşkına çevirdi! Müge Anlı’nın kaç çocuğu var?

Magazin hiç ilgisini çekmese de Kenan Erçetingöz'ün teklifiyle Top Secret dergisinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Aynı anda televizyon programının da koordinatörlüğünü yapıyordu. Aslında magazin gazeteciliği serüveni de böyle başladı