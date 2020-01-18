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Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

Atv ekranlarında hafta içi ehr gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, dobra kişiliği ile milyonların gönlünde taht kurmaya devame diyor. Canlı yayında işlediği konularla sık sık gündeme gelen, sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği Müge Anlı'nın memleketi merak konusu oldu. Müge Anlı aslen nereli sizce? İşte herkesin şaşırdığı Müge Anlı nereli? sorusunun cevabı.

Giriş Tarihi: 18.01.2020 05:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 05:08
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Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

Müge Anlı aslen nereli? Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen ünlüler arasında. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği Müge Anlı nereli sorusunun cevabı...

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Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

MÜGE ANLI KİMDİR?

Babası İhsan Anlı olan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

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