19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi

ATV ekranlarında 12 yıldır program yapan Müge Anlı, canlı yayında büyük sürprizle karşılaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert seyircisi yaptırılan özel tişörtlerle stüdyoya gelirken, Müge Anlı için pasta ve özel bir konuk vardı. Müge Anlı'ya şarkı yazan Yasin Aydın da programa katılırken, ünlü sunucuya Trabzonspor forması hediye etti. Peki bugün doğum günü olan Müge Anlı kaç yaşında? İşte Müge Anlı ve ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:27
  • 1
  • 70
Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi

Müge Anlı kaç yaşında? sorusu cevabını buldu. ATV'nin sevilen yüzü Müge Anlı, doğum günü sürpriziyle programa başladı. 12 yıldır bulduğu kayıplar, çözdüğü cinayetler ve yakalattığı katillerle milyonların sevgilisi haline gelen Müge Anlı'ya doğum günü sürprizi düzenlendi.

  • 2
  • 70
Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi

Müge Anlı ile Tatlı Sert seyircisi yaptırılan özel tişörtlerle stüdyoya gelirken, Müge Anlı için pasta ve özel bir konuk vardı

İŞTE MÜGE ANLI'NIN DUYGUSAL ANLARI | İZLE

  • 3
  • 70
Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi

Müge Anlı'ya şarkı yazan Yasin Aydın da programa katılırken, ünlü sunucuya Trabzonspor forması hediye etti.

  • 4
  • 70
Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi

Müge Anlı'nın pastası

  • 5
  • 70
Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi

Peki bugün doğum günü olan Müge Anlı kaç yaşında? İşte Müge Anlı ve ünlülerin yaşları...