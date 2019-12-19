Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi

ATV ekranlarında 12 yıldır program yapan Müge Anlı, canlı yayında büyük sürprizle karşılaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert seyircisi yaptırılan özel tişörtlerle stüdyoya gelirken, Müge Anlı için pasta ve özel bir konuk vardı. Müge Anlı'ya şarkı yazan Yasin Aydın da programa katılırken, ünlü sunucuya Trabzonspor forması hediye etti. Peki bugün doğum günü olan Müge Anlı kaç yaşında? İşte Müge Anlı ve ünlülerin yaşları...