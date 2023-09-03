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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hasret bitiyor! Arife Gökçe - Sinan Sardoğan, Erdal Sakız cinayeti, Palu ailesi | İşte en çok konuşulan olaylar

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hasret bitiyor! Arife Gökçe - Sinan Sardoğan, Erdal Sakız cinayeti, Palu ailesi | İşte en çok konuşulan olaylar

Sayısız cinayetin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Eylül Pazartesi izleyicisiyle buluşacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz sezon ve bugüne kadar en çok konuşulan konuları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 03.09.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 12:10
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te hasret bitiyor! Arife Gökçe - Sinan Sardoğan, Erdal Sakız cinayeti, Palu ailesi | İşte en çok konuşulan olaylar

Yıllardır, zirvenin tek sahibi olup reyting rekorları kırarak sürdürdüğü programında, günlerce konuşulan cinayetleri, sıra dışı olayları, kayıp ve dolandırıcılık dosyaları ile kavuşturmaları ekrana taşıyan usta gazeteci Müge Anlı, 16. sezonunda da Türkiye'nin gündemini sarsacak konu ve konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te hasret bitiyor! Arife Gökçe - Sinan Sardoğan, Erdal Sakız cinayeti, Palu ailesi | İşte en çok konuşulan olaylar

Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı, yeni sezonunda da Türkiye'nin günlerce konuşacağı dosyaları ele alacak.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te hasret bitiyor! Arife Gökçe - Sinan Sardoğan, Erdal Sakız cinayeti, Palu ailesi | İşte en çok konuşulan olaylar

Sayısız cinayetin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında en çok bu konular konuşuldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te hasret bitiyor! Arife Gökçe - Sinan Sardoğan, Erdal Sakız cinayeti, Palu ailesi | İşte en çok konuşulan olaylar
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te hasret bitiyor! Arife Gökçe - Sinan Sardoğan, Erdal Sakız cinayeti, Palu ailesi | İşte en çok konuşulan olaylar

Melike Özmen karaciğerini verdiği eşi tarafından aldatılıp yayına katılmıştı. Melike ve karaciğerini verdiği eşi Ekrem canlı yayında yüzleşmişti.