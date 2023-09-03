Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hasret bitiyor! Arife Gökçe - Sinan Sardoğan, Erdal Sakız cinayeti, Palu ailesi | İşte en çok konuşulan olaylar

Sayısız cinayetin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Eylül Pazartesi izleyicisiyle buluşacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz sezon ve bugüne kadar en çok konuşulan konuları sizler için derledik.