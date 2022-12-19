19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 3 bininci bölümü Müge Anlı’nın doğum gününe denk geldi! ÇİFTE SEVİNÇ! Müge Anlı kaç yaşında, nereli?

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 3 bininci bölümü Müge Anlı’nın doğum gününe denk geldi! ÇİFTE SEVİNÇ! Müge Anlı kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında 15 yıldır reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı'nın özel hayatı seyirciler tarafından oldukça merak ediliyor. Senelerdir beğeniyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 3 bininci ölümü sunucusunun doğum günü aynı güne denk geldi. Peki Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı evli mi, çocuğu var mı? İşte Müge Anlı'ya dair bütün merak edilenler…

Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:05
  • 1
  • 84
Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 3 bininci bölümü Müge Anlı’nın doğum gününe denk geldi! ÇİFTE SEVİNÇ! Müge Anlı kaç yaşında, nereli?

Başarılı sunucu Müge Anlı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllardır Türk milletinin gönlünde taht kurdu. Ünlü sunucu Müge Anlı'yı senelerdir takip eden seyircileri artık ailesinden biri gibi görüyor. Anlı, bugün ATV ekranına izleyiciyle buluşan programında seyircilerine ve ailesine 3000 bölüm boyunca yanında olup destek oldukları için teşekkür etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 84
Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 3 bininci bölümü Müge Anlı’nın doğum gününe denk geldi! ÇİFTE SEVİNÇ! Müge Anlı kaç yaşında, nereli?

Müge Anlı bugün çifte sevinç yaşadı! Programının 3 bininci bölümü ile doğum günü aynı güne denk geldi! Peki Müge Anlı kaç yaşında?

  • 3
  • 84
Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 3 bininci bölümü Müge Anlı’nın doğum gününe denk geldi! ÇİFTE SEVİNÇ! Müge Anlı kaç yaşında, nereli?

Her gün yüz binlerce insanı ekran başına toplayan sunduğu programlar ile medyanın en çok konuşulanları arasında olan Müge Anlı, vatandaşlar tarafından Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Müge Anlı'nın mesleği ne? Müge Anlı hayatı ve biyografisi! soruları ile araştırılmaktadır. İşte Müge Anlı'ya dair tüm detaylar…

  • 4
  • 84
Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 3 bininci bölümü Müge Anlı’nın doğum gününe denk geldi! ÇİFTE SEVİNÇ! Müge Anlı kaç yaşında, nereli?

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, İstanbul doğumlu Türk sunucu ve gazetecidir.

  • 5
  • 84
Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 3 bininci bölümü Müge Anlı’nın doğum gününe denk geldi! ÇİFTE SEVİNÇ! Müge Anlı kaç yaşında, nereli?

MÜGE ANLI KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.