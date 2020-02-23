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Müge Anlı hayranlarını şaşkına çeviren gerçek! Müge Anlı meğer...

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Müge Anlı, programında milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı toplum yararına yaptığı programıyla, Türkiye'nin kalbinde taht kurdu. Başarılı sunucu Müge Anlı ATV ekranlarında yakaladığı çıkışla sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Anlı'nın hayranları internette kendisiyle alakalı çıkan bilgileri merakla takip ediyor. Son zamanlarda "Müge Anlı nereli" sorusu yeni gündem oldu. Hayranları Müge Anlı'nın memleketini öğrendiklerinde adeta küçük dillerini yutuyorlar. Peki Müge Anlı nereli? İşte sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 18:28
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Müge Anlı hayranlarını şaşkına çeviren gerçek! Müge Anlı meğer...

Atv ekranlarında hafta içi ehr gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, dobra kişiliği ile milyonların gönlünde taht kurmaya devame diyor. Canlı yayında işlediği konularla sık sık gündeme gelen, sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği Müge Anlı'nın memleketi merak konusu oldu. Müge Anlı aslen nereli sizce? İşte herkesin şaşırdığı Müge Anlı nereli? sorusunun cevabı.

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Müge Anlı hayranlarını şaşkına çeviren gerçek! Müge Anlı meğer...

Babası İhsan Anlı olan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Müge Anlı hayranlarını şaşkına çeviren gerçek! Müge Anlı meğer...

Cüneyt Arkın – Eskişehir

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Müge Anlı hayranlarını şaşkına çeviren gerçek! Müge Anlı meğer...

Türkan Şoray – İstanbul

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Müge Anlı hayranlarını şaşkına çeviren gerçek! Müge Anlı meğer...

Melike İpek Yalova – İstanbul