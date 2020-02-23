Müge Anlı hayranlarını şaşkına çeviren gerçek! Müge Anlı meğer...

Atv ekranlarında hafta içi ehr gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, dobra kişiliği ile milyonların gönlünde taht kurmaya devame diyor. Canlı yayında işlediği konularla sık sık gündeme gelen, sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği Müge Anlı'nın memleketi merak konusu oldu. Müge Anlı aslen nereli sizce? İşte herkesin şaşırdığı Müge Anlı nereli? sorusunun cevabı.