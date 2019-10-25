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Müge Anlı hayranları sadece başarılarıyla gündeme gelen usta ismi araştırdı! Bakın Müge Anlı nereli çıktı
Çözdüğü olaylar, bulduğu kayıplar ve yakalattığı suçlularla Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı, ATV'deki programını 12 yıldır başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Müge Anlı özel hayatını magazin dünyasından uzakta yaşarken, sadece iş hayatındaki başarılarıyla gündeme geliyor. Sosyal medyadan da araştırmaları dışında uzak olan ATV'nin usta sunucusu Müge Anlı, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Hayranları Müge Anlı'nın memleketini araştırdı. Peki Müge Anlı aslen nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri.
Giriş Tarihi: 25.10.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 21:44
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