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Müge Anlı hayranları sadece başarılarıyla gündeme gelen usta ismi araştırdı! Bakın Müge Anlı nereli çıktı

Çözdüğü olaylar, bulduğu kayıplar ve yakalattığı suçlularla Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı, ATV'deki programını 12 yıldır başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Müge Anlı özel hayatını magazin dünyasından uzakta yaşarken, sadece iş hayatındaki başarılarıyla gündeme geliyor. Sosyal medyadan da araştırmaları dışında uzak olan ATV'nin usta sunucusu Müge Anlı, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Hayranları Müge Anlı'nın memleketini araştırdı. Peki Müge Anlı aslen nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 21:44
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Müge Anlı hayranları sadece başarılarıyla gündeme gelen usta ismi araştırdı! Bakın Müge Anlı nereli çıktı

Yaz döneminde bile tatil yapmak yerine Güven Bana programını sunan Müge Anlı, hayatını işine adamış ender isimlerden olmayı başardı. ATV'nin önemli yüzlerinden Müge Anlı, aydınlattığı olaylar gündemi belirlemeye de devam ediyor. Sevenlerinin ilgi odağı olan Müge Anlı'nın özel hayatı mercek altına alındı.

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Müge Anlı hayranları sadece başarılarıyla gündeme gelen usta ismi araştırdı! Bakın Müge Anlı nereli çıktı

ATV ekranlarında hafta içi her sabah sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonlara ulaşan ünlü sunucu, bu kez sevenleri tarafından araştırıldı. Müge Anlı'nın hayranları aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri.

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Müge Anlı hayranları sadece başarılarıyla gündeme gelen usta ismi araştırdı! Bakın Müge Anlı nereli çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Müge Anlı hayranları sadece başarılarıyla gündeme gelen usta ismi araştırdı! Bakın Müge Anlı nereli çıktı

Müslüm Gürses - Şanlıurfa

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Müge Anlı hayranları sadece başarılarıyla gündeme gelen usta ismi araştırdı! Bakın Müge Anlı nereli çıktı

Cüneyt Arkın - Eskişehir