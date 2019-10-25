Müge Anlı hayranları sadece başarılarıyla gündeme gelen usta ismi araştırdı! Bakın Müge Anlı nereli çıktı

ATV ekranlarında hafta içi her sabah sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonlara ulaşan ünlü sunucu, bu kez sevenleri tarafından araştırıldı. Müge Anlı'nın hayranları aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri.