Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın ölümü hakkında görgü tanığı konuştu! Pınar'ın dayısı...
Trabzon'da katledilen Pınar Kaynak'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Cansız bedeni bulunan Pınar hakkındaki yeni detaylar Müge Anlı tarafından ATV ekranlarında aktarıldı. Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak'ın katliamı hakkında arkadaşı Tuğba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arkadaşının öldürülmeden önce Arın adındaki arkadaşıyla buluştuğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın arkadaşı Tuğba'nın açıklaları herkesi şaşkına çevirdi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Pınar'ın katili kim? sorusunun cevabı arandı. Peki Pınar'ın katili kim?
Giriş Tarihi: 23.01.2020 11:42Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 11:59