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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın ölümü hakkında görgü tanığı konuştu! Pınar'ın dayısı...

Trabzon'da katledilen Pınar Kaynak'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Cansız bedeni bulunan Pınar hakkındaki yeni detaylar Müge Anlı tarafından ATV ekranlarında aktarıldı. Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak'ın katliamı hakkında arkadaşı Tuğba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arkadaşının öldürülmeden önce Arın adındaki arkadaşıyla buluştuğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın arkadaşı Tuğba'nın açıklaları herkesi şaşkına çevirdi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Pınar'ın katili kim? sorusunun cevabı arandı. Peki Pınar'ın katili kim?

Giriş Tarihi: 23.01.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 11:59
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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın ölümü hakkında görgü tanığı konuştu! Pınar'ın dayısı...

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın cinsel saldırıya uğradığı, elleri zincirle bağlanarak göğsüne bıçak saplandığı ve başı taşla ezilerek öldürüldüğü belirlendi.

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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın ölümü hakkında görgü tanığı konuştu! Pınar'ın dayısı...

Müge Anlı, o gece 4 arkadaşın dışarı çıktıklarını diğer kız ve 2 erkeğin ortada olduğunu ama Pınar'ın öldürüldüğünü söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay gecesi birlikte eğlenmeye çıktığı Arın ve Nuri'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli, 'Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın ölümü hakkında görgü tanığı konuştu! Pınar'ın dayısı...

ŞÜPHELİLERE TAHLİYE KARARI

Nuri ve Arın hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca tamamlanan incelemelerin ardından Pınar Kaynak'ın üzerinde elde edilen meni örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına karar verildi.

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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın ölümü hakkında görgü tanığı konuştu! Pınar'ın dayısı...

Cinayetten iki gün sonra tutuklanan şüphelilerin, yaklaşık 2,5 yıl sonra cezaevinden kontrolle tahliyesine karar verildi.

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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın ölümü hakkında görgü tanığı konuştu! Pınar'ın dayısı...

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Şüphelilerin haklarında açılması beklenen dava öncesi tahliyesi üzerine, polis ekipleri olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Cinayet büro ekipleri de cinayet günü olay yerinde görüldüğü öne sürülen minibüsün plakasının belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.