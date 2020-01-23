Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın ölümü hakkında görgü tanığı konuştu! Pınar'ın dayısı...

Müge Anlı, o gece 4 arkadaşın dışarı çıktıklarını diğer kız ve 2 erkeğin ortada olduğunu ama Pınar'ın öldürüldüğünü söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay gecesi birlikte eğlenmeye çıktığı Arın ve Nuri'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli, 'Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.