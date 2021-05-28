Müge Anlı canlı yayınında kan donduran iddia: Elektrik verip boğarak öldürdüler

ÜÇ CİNAYETTEN SORUMLU TUTMUŞTU

Müge Anlı'nın dün ekrana gelen bölümünde babasının üç cinayetten sorumlu olduğunu ve yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini söyleyen Yusuf Turhan, bu olaylarda kendisiyle aynı adı taşıyan amcası Yusuf Turhan'ın da parmağı olduğunu iddia etmişti.