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Müge Anlı canlı yayınında kan donduran iddia: Elektrik verip boğarak öldürdüler

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kan donduran gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'da bugün boşandığı eşi Firdevs Öztürk ile birlikte kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ve erkek kardeşi Yusuf Turhan hakkında tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı. Müge Anlı canlı yayınında iki kardeşin 30 yıl önce ortadan kaybolan kız kardeşleri Hava Turhan'a elektrik verip ardından boğdukları ve beline taş bağlayarak Kızılırmak'a attıkları ortaya çıktı. İşte 28 Mayıs Cuma Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:55
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Müge Anlı canlı yayınında kan donduran iddia: Elektrik verip boğarak öldürdüler

Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinden, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı.

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Müge Anlı canlı yayınında kan donduran iddia: Elektrik verip boğarak öldürdüler

Oğulları Yusuf Turhan, kayıp çifti aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı'ya başvururken, canlı yayında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.

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Müge Anlı canlı yayınında kan donduran iddia: Elektrik verip boğarak öldürdüler

ÜÇ CİNAYETTEN SORUMLU TUTMUŞTU
Müge Anlı'nın dün ekrana gelen bölümünde babasının üç cinayetten sorumlu olduğunu ve yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini söyleyen Yusuf Turhan, bu olaylarda kendisiyle aynı adı taşıyan amcası Yusuf Turhan'ın da parmağı olduğunu iddia etmişti.

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Müge Anlı canlı yayınında kan donduran iddia: Elektrik verip boğarak öldürdüler

ELEKTRİKLE İŞKENCE YAPTILAR
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın aileye yakın kaynaklardan edindiği kan donduran bir iddia ise olayların seyrini değiştirdi.

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Müge Anlı canlı yayınında kan donduran iddia: Elektrik verip boğarak öldürdüler

Edinilen bilgiye göre kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ile kardeşi Yusuf Turhan'ın işkence edip ayrılmasını istedikleri eşinin yanına kaçan kardeşleri Hava Turhan'ı bularak elektrik verdikleri, ardından boğup beline taş bağlayarak Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Emmiler köyünden geçen Kızılırmak'a attıkları ortaya çıktı.