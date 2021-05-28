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Müge Anlı canlı yayınında kan donduran iddia: Elektrik verip boğarak öldürdüler
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kan donduran gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'da bugün boşandığı eşi Firdevs Öztürk ile birlikte kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ve erkek kardeşi Yusuf Turhan hakkında tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı. Müge Anlı canlı yayınında iki kardeşin 30 yıl önce ortadan kaybolan kız kardeşleri Hava Turhan'a elektrik verip ardından boğdukları ve beline taş bağlayarak Kızılırmak'a attıkları ortaya çıktı. İşte 28 Mayıs Cuma Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...