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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! İkizlerin 31 yıllık merakı son buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ikizlerin sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Müge Anlı'da bugün son dakika gelişmesi yaşandı. 3 günlükken evlatlık verilen Beyza ve Büşra kardeşlerin anneleri bulundu. Müge Anlı canlı yayınında "biyolojik babamız ölmüş, daha iyi bir hayat yaşayalım diye bizi evlatlık vermişler" açıklamasında bulunan ikizler, annelerinin bulunmasıyla bu gerçeğin bambaşka olduğunu öğrendi. Tanışmaya hazır olmadığını söyleyen biyolojik annenin canlı yayına bağlanmasıyla gözyaşları sel oldu. İşte 6 Nisan Salı günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 11:52
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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! İkizlerin 31 yıllık merakı son buldu

Çok küçük yaşlarda evlatlık olduklarını öğrenen ikizler, kendi çabalarıyla bazı bilgiler ulaşmışlar ama yeterli olmadı.

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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! İkizlerin 31 yıllık merakı son buldu

31 yaşındaki ikizler tüm çabalarına rağmen biyolojik ailelerini bulamamışlardı. İkizler sadece biyolojik ailelerin Çankırı'dan olduğunu biliyordu.

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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! İkizlerin 31 yıllık merakı son buldu

Anlatılanlara göre, babaları vefat etmiş, anneleri de 5 kızın ardından 2 kız çocuğuna daha bakamayacağı için evlatlık vermişti.
Yıllarca kendilerini dünyaya getiren annelerini merak eden ikizler, büyüten anneye ise minnet duyuyordu.

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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! İkizlerin 31 yıllık merakı son buldu

Henüz 3 günlükken 6 Mart 1990 tarihinde Ankara'da evlatlık verildiklerini bilen Büşra ve Beyza Yılmaz isimli ikizler, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! İkizlerin 31 yıllık merakı son buldu

İkizlerden Büşra canlı yayında, "Dayım Erol Erter gelip tek başına o almış bizi annemizden. Kardeşlerimi merak ediyorum, kim olduğumu merak ediyorum.