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Mithatcan Özer’le aşk yaşayan Alina Boz’dan şaşırtan açıklama: Onun için çok küçücüğüm...

Uzun bir süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le aşk yaşayan Alina Boz'dan evlilik açıklaması geldi. Daha önce evlilik sorularına 'Hayatım boyunca güzel bir ailem olsun istedim' şeklinde cevap veren güzel oyuncunun aksine Mithatcan Özer, 'Bu konularla alakam yok' şeklinde cevap vermişti. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Alina Boz, evlilik sorularının tekrar sorulmasının ardından bu defa adeta çark etti.

Giriş Tarihi: 24.01.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 12:08
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Mithatcan Özer’le aşk yaşayan Alina Boz’dan şaşırtan açıklama: Onun için çok küçücüğüm...

Mithan Can Özer'le uzun süredir aşk yaşayan Alina Boz, evlilik yüzünden ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarını "Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm" diyerek yalanladı.

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Mithatcan Özer’le aşk yaşayan Alina Boz’dan şaşırtan açıklama: Onun için çok küçücüğüm...

Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

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Mithatcan Özer’le aşk yaşayan Alina Boz’dan şaşırtan açıklama: Onun için çok küçücüğüm...

Bir kız arkadaşıyla geldiği AVM'de mağazaları gezip alışveriş yapan ünlü oyuncu muhabirlerle sohbet etti.

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Mithatcan Özer’le aşk yaşayan Alina Boz’dan şaşırtan açıklama: Onun için çok küçücüğüm...

Boz'a "Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim" açıklaması hatırlatılıp "Siz evlenmek istediğinizi söylediniz ancak Mithat Bey, 'Bu konularla alakam yok' dedi.Bu ilişkinizde kriz yarattı mı" diye soruldu. Güzel oyuncu, "Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm. İlişkimiz de çok iyi gidiyor" diye yanıt verdi.

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Mithatcan Özer’le aşk yaşayan Alina Boz’dan şaşırtan açıklama: Onun için çok küçücüğüm...

Yaptığı açıklamayla gündem olan Alina Boz'un yaşı merak konusu oldu. İşte Alina Boz ve birçok ünlü ismin yaşı...