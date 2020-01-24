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Mithatcan Özer’le aşk yaşayan Alina Boz’dan şaşırtan açıklama: Onun için çok küçücüğüm...
Uzun bir süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le aşk yaşayan Alina Boz'dan evlilik açıklaması geldi. Daha önce evlilik sorularına 'Hayatım boyunca güzel bir ailem olsun istedim' şeklinde cevap veren güzel oyuncunun aksine Mithatcan Özer, 'Bu konularla alakam yok' şeklinde cevap vermişti. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Alina Boz, evlilik sorularının tekrar sorulmasının ardından bu defa adeta çark etti.
Giriş Tarihi: 24.01.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 12:08
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