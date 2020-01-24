Mithatcan Özer’le aşk yaşayan Alina Boz’dan şaşırtan açıklama: Onun için çok küçücüğüm...

Boz'a "Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim" açıklaması hatırlatılıp "Siz evlenmek istediğinizi söylediniz ancak Mithat Bey, 'Bu konularla alakam yok' dedi.Bu ilişkinizde kriz yarattı mı" diye soruldu. Güzel oyuncu, "Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm. İlişkimiz de çok iyi gidiyor" diye yanıt verdi.