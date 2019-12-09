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Miss Universe 2019 belli oldu! İşte kainatın en güzel kadını!

Bu yıl 68'incisi düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrindeydi. 90 ülkeden güzelin katıldığı yarışmada Kainatın En Güzel Kadını Güney Afrika güzeli Zozibini Tunzi seçildi. Yarışmanın ikincisi Porto Riko'dan Madison Anderson, üçüncüsü Meksika'dan Sofía Aragón olurken yarışmada Türkiye'yi temsil eden Bilgi Nur Aydoğmuş sıralama elde edemedi.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:54
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Miss Universe 2019 belli oldu! İşte kainatın en güzel kadını!

Kainatın en güzel kadınının seçildiği Miss Universe 2019'un birincisi Zozibini Tunzi oldu. Tunzi, bugüne dek bu tacı alan üçüncü Güney Afrikalı oldu.

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Miss Universe 2019 belli oldu! İşte kainatın en güzel kadını!

'Kainatın en güzeli'nin seçildiği Miss Universe 2019 bu yıl ABD'deki Tyler Perry Stüdyoları'nda gerçekleşti. Zozibini Tunzi, 2011'de Miss Universe tacını takan Leila Lopes'den bu yana kraliçe seçilen ilk siyah kadın oldu.

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Miss Universe 2019 belli oldu! İşte kainatın en güzel kadını!

Tunzi'ye tacını geçen senenin birincisi Filipinler'den Catriona Gray taktı.

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Miss Universe 2019 belli oldu! İşte kainatın en güzel kadını!

Yarışmada Porto Riko'dan Madison Anderson ikinci oldu.

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Miss Universe 2019 belli oldu! İşte kainatın en güzel kadını!

Kainat Güzeli seçilen ilk Afro saçlı kadın unvanını elde eden Tunzi, yarışmada sarf ettiği "Kadınların saçlarıyla, ten renkleriyle aynen benim gibi göründüğü güzelliğin dikkate alınmadığı bir dünyada büyüdüm" sözleriyle dikkat çekti.