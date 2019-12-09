BİZE ULAŞIN
Miss Universe 2019 belli oldu! İşte kainatın en güzel kadını!
Bu yıl 68'incisi düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrindeydi. 90 ülkeden güzelin katıldığı yarışmada Kainatın En Güzel Kadını Güney Afrika güzeli Zozibini Tunzi seçildi. Yarışmanın ikincisi Porto Riko'dan Madison Anderson, üçüncüsü Meksika'dan Sofía Aragón olurken yarışmada Türkiye'yi temsil eden Bilgi Nur Aydoğmuş sıralama elde edemedi.
Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:54
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13