Miray İpekler'den Deniz Akkaya hakkında suç duyurusu! ‘Eskort’ tartışması mahkemeye taşındı

Deniz Akkaya ile model Miray İpekler arasında başlayan tartışma mahkemeye taşındı. İpekler için "Moda'daki diğer eskort arkadaşınla birlikte kaldığın ev teknik takipte bilgin olsun. Bu arada DM'den yürüyecek arkadaşlar onunla evde değil, dışarıda buluşsunlar" ifadelerini kullanan ve uygunsuz görüntülerinin elden ele dolaştığını iddia eden Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.