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Haberler Galeri Miray İpekler'den Deniz Akkaya hakkında suç duyurusu! ‘Eskort’ tartışması mahkemeye taşındı

Miray İpekler'den Deniz Akkaya hakkında suç duyurusu! ‘Eskort’ tartışması mahkemeye taşındı

Deniz Akkaya ile model Miray İpekler arasında başlayan tartışma mahkemeye taşındı. İpekler için "Moda'daki diğer eskort arkadaşınla birlikte kaldığın ev teknik takipte bilgin olsun. Bu arada DM'den yürüyecek arkadaşlar onunla evde değil, dışarıda buluşsunlar" ifadelerini kullanan ve uygunsuz görüntülerinin elden ele dolaştığını iddia eden Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 16.12.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 09:35
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Miray İpekler ve Deniz Akkaya arasında ‘eskort’ tartışması! Soruşturma başlatıldı

Model ve dijital içerik üreticisi Miray İpekler, Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. İpekler, Akkaya'nın kendisine eskort diyerek hakaretlerde bulunduğunu ve tehdit ettiğini söyleyerek ünlü modelin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet sonrası savcılık soruşturma başlattı.

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Miray İpekler ve Deniz Akkaya arasında ‘eskort’ tartışması! Soruşturma başlatıldı

Model ve dijital içerik üreticisi Miray İpekler ile ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya arasında devam eden sosyal medya tartışması yargıya taşındı.

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Miray İpekler ve Deniz Akkaya arasında ‘eskort’ tartışması! Soruşturma başlatıldı

İpekler, Akkaya'dan şikayetçi oldu. Akkaya, İpekler için sosyal medyada "Moda'daki diğer eskort arkadaşınla birlikte kaldığın ev teknik takipte bilgine. Sen şimdi işine, biz de uyumaya" paylaşımında bulunmuştu.

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Miray İpekler ve Deniz Akkaya arasında ‘eskort’ tartışması! Soruşturma başlatıldı

Deniz Akkaya başka bir paylaşımında ise Miray İpekler için, "Senin senelerce bir sunucuyla olan ilişkinden başlayıp teknik takibe takılan bütün mesleki ilişkilerini konuşmak üzere... Siz bugün akıllanmadınız galiba" demişti.

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Miray İpekler ve Deniz Akkaya arasında ‘eskort’ tartışması! Soruşturma başlatıldı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çağlayan Adliyesi'ne giderek Deniz Akkaya'dan şikayetçi olan İpekler'in verdiği dilekçe ortaya çıktı.