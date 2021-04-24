Miray Daner son görüntüsüyle hayrete düşürdü! Bir deri bir kemik kaldı

İlk rol aldığı Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ve son yılların en sevilen genç oyuncularından olan Miray Daner, son görüntüsüyle hayrete düşürdü. Günden güne adeta eriyen oyuncu, verdiği kilolarla gündeme oturdu. 'Sadece takılıyorum' notuyla son halini paylaşan oyuncuya beğeni yağdı. İşte Miray Daner'in şaşırtan değişimi...