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Miray Daner son görüntüsüyle hayrete düşürdü! Bir deri bir kemik kaldı

İlk rol aldığı Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ve son yılların en sevilen genç oyuncularından olan Miray Daner, son görüntüsüyle hayrete düşürdü. Günden güne adeta eriyen oyuncu, verdiği kilolarla gündeme oturdu. 'Sadece takılıyorum' notuyla son halini paylaşan oyuncuya beğeni yağdı. İşte Miray Daner'in şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 12:10
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Miray Daner son görüntüsüyle hayrete düşürdü! Bir deri bir kemik kaldı

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miray Daner son görüntüsüyle hayrete düşürdü! Bir deri bir kemik kaldı

Güzel oyuncu Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Miray Daner son görüntüsüyle hayrete düşürdü! Bir deri bir kemik kaldı

Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan genç yıldızın 'Sadece takılıyorum' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede trend olmayı başardı.

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Miray Daner son görüntüsüyle hayrete düşürdü! Bir deri bir kemik kaldı

İşte takipçilerinin övgü dolu yorumlar yaptığı Miray Daner ve birçok ünlü ismin inanılmaz değişimi...

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Miray Daner son görüntüsüyle hayrete düşürdü! Bir deri bir kemik kaldı

Sedef Şahin