30 Haziran 2023, Cuma
Miray Daner Oğulcan Engin’i çabuk unuttu! Yeni aşkıyla fena yakalandı
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Miray Daner ve Oğulcan Engin, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Ayrılık nedeni olarak Oğulcan Engin'in İlayda Alişan ile yakınlaşması gösterilmişti. İhanet iddialarını yalanlayan Miray Daner, Bodrum'da fena yakalandı. Engin'i çabuk unutan güzel oyuncu, yeni sevgilisiyle samimi görüntülendi.
Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:12
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