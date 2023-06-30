30 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Miray Daner Oğulcan Engin’i çabuk unuttu! Yeni aşkıyla fena yakalandı

Miray Daner Oğulcan Engin’i çabuk unuttu! Yeni aşkıyla fena yakalandı

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Miray Daner ve Oğulcan Engin, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Ayrılık nedeni olarak Oğulcan Engin'in İlayda Alişan ile yakınlaşması gösterilmişti. İhanet iddialarını yalanlayan Miray Daner, Bodrum'da fena yakalandı. Engin'i çabuk unutan güzel oyuncu, yeni sevgilisiyle samimi görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:12
  • 1
  • 8
Miray Daner Oğulcan Engin’i çabuk unuttu! Yeni aşkıyla fena yakalandı

Oğulcan Engin ile oyuncu Miray Daner, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini kısa süre önce noktalama kararı almıştı. Ayrılık sebebinin Engin'in, İlayda Alişan ile yakınlaşması olduğu iddia edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Miray Daner Oğulcan Engin’i çabuk unuttu! Yeni aşkıyla fena yakalandı

Geçtiğimiz haftalarda Academy Day'in kapanış partisinde objektiflere yansıyan Miray Daner, merak konusu olan ayrılığa dair açıklama yapmıştı.

  • 3
  • 8
Miray Daner Oğulcan Engin’i çabuk unuttu! Yeni aşkıyla fena yakalandı

'ÜÇÜNCÜ KİŞİ' CEVABI

Genç oyuncu, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna, "Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" cevabını vermişti.

  • 4
  • 8
Miray Daner Oğulcan Engin’i çabuk unuttu! Yeni aşkıyla fena yakalandı

EL ELE, SARMAŞ DOLAŞ!

Sessizliğini koruyan Oğulcan Engin ise sonraki günlerde İlayda Alişan ile Akaretler'de bir mekanda birlikte eğlenmişti. Mekan içinde el ele, sarmaş dolaş oldukları konuşulan ikilinin, basın mensuplarının olduğunu öğrenince ayrı ayrı kapılardan çıkmaları dikkat çekmişti.

  • 5
  • 8
Miray Daner Oğulcan Engin’i çabuk unuttu! Yeni aşkıyla fena yakalandı

27 yaşındaki güzel, "İlayda Hanım, Oğulcan Engin ile aşk dedikoduları yazıldı. Birinci ağızdan duymak istiyoruz, doğru mu?" sorusuna, "Arkadaşlar biz Oğulcan ile çok iyi iki arkadaşız. Çok yorgunum, çekimden geliyorum. Arkadaşlarımı gördüm, şimdi evime gidiyorum" karşılığını vermiş; Engin ise herhangi bir yorum yapmamıştı.