Miray Daner Oğulcan Engin’i çabuk unuttu! Yeni aşkıyla fena yakalandı

27 yaşındaki güzel, "İlayda Hanım, Oğulcan Engin ile aşk dedikoduları yazıldı. Birinci ağızdan duymak istiyoruz, doğru mu?" sorusuna, "Arkadaşlar biz Oğulcan ile çok iyi iki arkadaşız. Çok yorgunum, çekimden geliyorum. Arkadaşlarımı gördüm, şimdi evime gidiyorum" karşılığını vermiş; Engin ise herhangi bir yorum yapmamıştı.