01 Mart 2025, Cumartesi
Miras kavgası büyüyor! Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'taki ölümünün ardından başlayan miras kavgası aile ve akrabalar arasında büyüyor. Ferdi Tayfur'un mirası arasında yer almayan Tuğçe Tayfur, konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Tuğçe babasının 35 milyonluk telif gelirine tedbir konulduğunu belirtirken 'Kimse nemalanmasın!' sözleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:07