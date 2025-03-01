Miras kavgası büyüyor! Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Tuğçe Tayfur, konuyla ilgili GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Tayfur, "Tedbir kararını mahkeme verdi. Süreç devam ediyor. Bu daha başlangıç... Yas sürecim devam ediyor. Ama yaşadıklarımdan dolayı mücadeleye devam ediyorum. Şarkılar halkın şarkıları, kimse nemalanmasın diye uğraşıyorum. Babamın da isteği buydu." dedi.