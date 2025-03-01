01 Mart 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Miras kavgası büyüyor! Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın

Miras kavgası büyüyor! Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'taki ölümünün ardından başlayan miras kavgası aile ve akrabalar arasında büyüyor. Ferdi Tayfur'un mirası arasında yer almayan Tuğçe Tayfur, konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Tuğçe babasının 35 milyonluk telif gelirine tedbir konulduğunu belirtirken 'Kimse nemalanmasın!' sözleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:07
Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın!

Türkiye'nin en çok konuştuğu efsane isimleri arasından kendine unutulmaz bir hatıra bırakan Ferdi Tayfur, ölümünün ardından ailesinin de miras kavgasından kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor. 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden efsane sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra devasa mirası aile arasında tartışmalara yol açtı.

Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın!

3 MİLYARLIK DEV MİRAS!

Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'teki 80 daire ve 7 villa olmak üzere toplam 87 evi olduğu, Marmaris'teki yarımadayla birlikte geriye bıraktığı mirasın yaklaşık 3 milyar lira olduğu ortaya çıktı.

Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın!

Tayfur'un vasiyetinde; Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın!

Ferdi Tayfur'un kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a be küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine de iki isim vasiyete itiraz etti.

Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın!

FİKRİ VE SİNAİ HAKLARA TEDBİR

Mahkemeye giden davada karar açıklandı ve Tuğçe Tayfur, bunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Mahkeme Ferdi Tayfur'un 35 milyon gelir getiren Fikri ve Sinai haklarına ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi. Bu karar kapsamında Tayfur'un şarkıları üzerinden ticari gelir elde edilemez, herhangi bir satış veya devir işlemi yapılamaz.

Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın!

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Tuğçe Tayfur, konuyla ilgili GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Tayfur, "Tedbir kararını mahkeme verdi. Süreç devam ediyor. Bu daha başlangıç... Yas sürecim devam ediyor. Ama yaşadıklarımdan dolayı mücadeleye devam ediyorum. Şarkılar halkın şarkıları, kimse nemalanmasın diye uğraşıyorum. Babamın da isteği buydu." dedi.

Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın!

Mirasa kayyum atanıp atanmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.