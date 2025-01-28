28 Ocak 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

11 torunu olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'yle birlikte ikiz oğulları Emir ile Ayel için kovboy temalı doğum günü partisi düzenledi. Ünlü isimlerin de akın ettiği organizasyona, Zehra Çilingiroğlu ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer de geldi. Derya Tuna ise torunlarıyla yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:37
Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

2021 yılında dünyaevine giren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarını kucaklarına aldı.

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftin ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir, dün 1 yaşına bastı.

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, doğum günü olan ikizler için kovboy konseptli bir doğum günü organize etti.

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

" 1'İNCİ YAŞ PASTAMIZI KESTİK"

Yasemin Şefkatli paylaşımında, "Bugün aile ve yakın arkadaşlarımızla 1'inci yaş pastamızı kestik. Allah herkesin evladına sağlık, mutluluk, uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

Ünlülerin akın ettiği partide, Zehra Çiligiroğlu'ndan Derya Tuna'ya, İbrahim Tatlıses'ten Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'e kadar herkes yer aldı.

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

"EVİMİN NEŞESİ OLDUNUZ"

Amerika'dan dönen Tuna, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaparak, "Canparelerim, Emir'im, Ayel'im. Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli.

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce Yaradan'a sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım🙏🏼

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

Allah'ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

İşte Ayel ile Emir'in doğum gününden kareler...

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

İşte Ayel ile Emir'in doğum gününden kareler...

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

İşte Ayel ile Emir'in doğum gününden kareler...

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

İşte Ayel ile Emir'in doğum gününden kareler...

Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi

İşte Ayel ile Emir'in doğum gününden kareler...