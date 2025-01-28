28 Ocak 2025, Salı
Minik Tatlısesler 1 yaşında! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizlere parti düzenledi
11 torunu olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'yle birlikte ikiz oğulları Emir ile Ayel için kovboy temalı doğum günü partisi düzenledi. Ünlü isimlerin de akın ettiği organizasyona, Zehra Çilingiroğlu ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer de geldi. Derya Tuna ise torunlarıyla yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:37