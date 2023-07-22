Mine Tugay’ın havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! “Neden yaşlanmıyorsun”

Medcezir dizisiyle gönülleri fetheden Mine Tugay, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, son olarak havuz başında pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafını görenler, "Niye yaşlanmıyorsun" yorumları yaptı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...