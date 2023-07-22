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Haberler Galeri Mine Tugay’ın havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! “Neden yaşlanmıyorsun”

Mine Tugay’ın havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! “Neden yaşlanmıyorsun”

Medcezir dizisiyle gönülleri fetheden Mine Tugay, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, son olarak havuz başında pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafını görenler, "Niye yaşlanmıyorsun" yorumları yaptı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 13:12
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Mine Tugay’ın havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! “Neden yaşlanmıyorsun”

Bir süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mine Tugay’ın havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! “Neden yaşlanmıyorsun”

Yaz aylarının gelmesiyle havuz başından paylaşımlar yapmaya başlayan güzel oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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Mine Tugay’ın havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! “Neden yaşlanmıyorsun”

Gelen bir yoruma verdiği yanıtla ise gündem oldu.

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Mine Tugay’ın havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! “Neden yaşlanmıyorsun”

Havuz başında poz veren Tugay bir takipçisinin "Abla niye yaşlanmıyorsun" yorumuna "Yaş alıyorum" yanıtını verdi. Ünlü ismin yanıtına kısa sürede beğeni yağdı.

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Mine Tugay’ın havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! “Neden yaşlanmıyorsun”

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...