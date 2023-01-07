07 Ocak 2023, Cumartesi
Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Başına gelenleri anlattı: "Kimse bunları yaşamasın"
Ekranların sevilen isimlerinden olan Mine Tugay uzun bir aranın ardından geri döndü. Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu son haliyle şaşkına çevirdi. Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'ı görenler gözlerine inanamadı. Haberler sonrası Mine Tugay'ın yüzüne ne olduğuna dair açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:08
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