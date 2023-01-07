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Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Başına gelenleri anlattı: "Kimse bunları yaşamasın"

Ekranların sevilen isimlerinden olan Mine Tugay uzun bir aranın ardından geri döndü. Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu son haliyle şaşkına çevirdi. Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'ı görenler gözlerine inanamadı. Haberler sonrası Mine Tugay'ın yüzüne ne olduğuna dair açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:08
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Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Başına gelenleri anlattı: Kimse bunları yaşamasın

Mine Tugay uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. Ancak görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'a yorum yağdı.

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Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Başına gelenleri anlattı: Kimse bunları yaşamasın

Tugay'ın estetik yaptırdığı iddia edildi.

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Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Başına gelenleri anlattı: Kimse bunları yaşamasın

"12 YILDIR BİR SAĞLIK PROBLEMİ YAŞIYORUM"

Ünlü oyuncu da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yaptı. 44 yaşındaki Mine Tugay, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum" dedi.

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Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Başına gelenleri anlattı: Kimse bunları yaşamasın

"AMELİYAT OLDUM"

Tugay, sözlerine "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kere de orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum" diye devam etti.

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Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Başına gelenleri anlattı: Kimse bunları yaşamasın

"KİMSE BU ZORLU SÜRECİ YAŞAMAZ UMARIM"

"Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı" diyen Mine Tugay, "Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır öyle değil. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü. Neyse akşama bomba bir bölüm var. İzleyin derim" ifadelerini kullandı.