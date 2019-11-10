Milyoner'e damga vuran 'Türkçe' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 842.bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in 9 Kasım Cumartesi günü yayınlanan 842.yeni bölümü de birbirinden farklı yarışmacılara ve sorulara sahne olurken geceye ''Türkçe dil bilgisi kitaplarında 'Fiilimsiler' bölümünde hangi ifadeye rastlanmaz?'' sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı damga vurdu. Seyircilerin büyük bölümüne güvenmeyen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 842.yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 04:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 04:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





