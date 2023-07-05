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Milyoner’e damga vuran ‘Türk Dışişleri Bakanlığı’ sorusu: Hangi ifade doğru değildir?

ATV'nin izleme rekoru kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan bir kez daha tavan yaptı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda "Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve Tanımlamaları Listesi'ne göre hangi ifade doğru değildir?" sorusu güne damgasını vurdu. İşte o soru ve yanıtı…

Giriş Tarihi: 05.07.2023 00:06 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 00:11
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Milyoner’e damga vuran ‘Türk Dışişleri Bakanlığı’ sorusu: Hangi ifade doğru değildir?

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 4 Temmuz Salı günü izleyicisiyle buluştu.

Programda "Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve Tanımlamaları Listesi'ne göre hangi ifade doğru değildir?" sorusu güne damgasını vurdu.

İşte o soru ve yanıtı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner’e damga vuran ‘Türk Dışişleri Bakanlığı’ sorusu: Hangi ifade doğru değildir?
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Milyoner’e damga vuran ‘Türk Dışişleri Bakanlığı’ sorusu: Hangi ifade doğru değildir?
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Milyoner’e damga vuran ‘Türk Dışişleri Bakanlığı’ sorusu: Hangi ifade doğru değildir?
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Milyoner’e damga vuran ‘Türk Dışişleri Bakanlığı’ sorusu: Hangi ifade doğru değildir?