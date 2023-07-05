Milyoner’e damga vuran ‘Türk Dışişleri Bakanlığı’ sorusu: Hangi ifade doğru değildir?

ATV'nin izleme rekoru kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan bir kez daha tavan yaptı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda "Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve Tanımlamaları Listesi'ne göre hangi ifade doğru değildir?" sorusu güne damgasını vurdu. İşte o soru ve yanıtı…