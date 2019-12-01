Milyoner'e damga vuran 'Edis' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 847.yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 847.yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in 847.yeni bölümü bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, yeni bölüme cevaplarında ünlü popçu Edis Görgülü'nün olduğu bir soru damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 847.yeni bölümüne damga vuran o soru ve 847.yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 04:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





