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Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! Soruyu yanlış anladı hayatının şokunu yaşadı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa İstanbul'dan katılan lise öğrencisi Orkun Şatana isimli yarışmacı 5.000 TL değerindeki baraj sorusunu geçerek 7.500 lira değerindeki 3. soruya kadar başarıyla ilerledi. Şatana 7.500 TL'lik soruyu yanlış anlayarak hayatının şokunu yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:52
Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Soruyu yanlış anladı

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Soruyu yanlış anladı

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta olduğu gibi başarılı performanslar yer alırken programa katılan Orkun Şatana isimli yarışmacı 3. soruyu yanlış anlayınca geceye damga vurdu.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Soruyu yanlış anladı

Lise öğrencisi Orkun Şatana isimli yarışmacının karşısında 7.500 TL değerindeki "Hangisinin sözlük tanımında "Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirtilen bir söz" şeklinde bir ifade yer alır?" sorusu çıktı.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Soruyu yanlış anladı

Soru: Hangisinin sözlük tanımında "Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirtilen bir söz" şeklinde bir ifade yer alır?

A: A
B: E
C: O
D: U

CEVAP: C – O

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Soruyu yanlış anladı

Soru karşısında kafası karışan ve soruyu yanlış anlayan yarışmacı hızlı D: U şıkkını söyledi