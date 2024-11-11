11 Kasım 2024, Pazartesi
Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! Soruyu yanlış anladı hayatının şokunu yaşadı
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa İstanbul'dan katılan lise öğrencisi Orkun Şatana isimli yarışmacı 5.000 TL değerindeki baraj sorusunu geçerek 7.500 lira değerindeki 3. soruya kadar başarıyla ilerledi. Şatana 7.500 TL'lik soruyu yanlış anlayarak hayatının şokunu yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...
Giriş Tarihi: 11.11.2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:52