03 Kasım 2024, Pazar
Milyoner'de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL'lik soruyu açtıracak
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek büyük bir başarıya imza attı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacı Ahmetoğlu bu akşam 1 milyon TL değerindeki o soruyu açtıracak. Peki yarışmacı milyonların merakla beklediği o soruyu bilebilecek mi?
Giriş Tarihi: 03.11.2024 20:14 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 20:14