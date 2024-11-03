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Milyoner'de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL'lik soruyu açtıracak

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek büyük bir başarıya imza attı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacı Ahmetoğlu bu akşam 1 milyon TL değerindeki o soruyu açtıracak. Peki yarışmacı milyonların merakla beklediği o soruyu bilebilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2024 20:14 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 20:14
Milyoner’de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak

ATV'nin en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümü için nefesler tutuldu ve gözler 1 milyon TL'lik o soruya çevrildi.

Milyoner’de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak

İzleyicilerin her hafta ekran başına kilitlendiği yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Milyoner’de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak

Yarışmaya Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, geçtiğimiz hafta büyük bir başarıya imza attı ve milyonluk soru açtırmaya hak kazandı. Bu akşam yarışmada heyecanla beklenen 1 milyon TL'lik soru açılacak.

Milyoner’de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak

Yarışmacı Ahmedoğlu'nun karşısına 500 bin TL değerinde "Türkiye Futbol Süper Lig Tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten kaç maç vardır?" sorusu çıktı.

SORU: Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır?

A: 0
B: 1
C: 2
D: 3

Milyoner’de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak

Bunun üzerine yarışmacı çift cevap joker hakkını kullanarak ilk önce "B: 1" daha sonra da "A: 0" cevabını verdi. Yarışmacı böylece doğru cevabı vererek 12. sorudaki 1 milyon değerindeki soruyu açmaya hak kazandı.