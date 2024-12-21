21 Aralık 2024, Cumartesi
Milyoner'de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan Ece Su Ürker adındaki yarışmacı, yarışmadaki ilk 11 soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.
Giriş Tarihi: 21.12.2024 01:27 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 01:34