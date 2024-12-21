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Milyoner'de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan Ece Su Ürker adındaki yarışmacı, yarışmadaki ilk 11 soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 01:27 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 01:34
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım

Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı.

Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım

Performanslar yer alırken programa katılan Ece Su Ürker adındaki yarışmacı, yarışmadaki ilk 11 soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım

Ece Su Ürker'in karşısına 500.000 bin TL değerindeki "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusu çıktı.

Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım

Soru: 1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1039-3940'da Lahey, 1942'1949'da Bern, 1-49-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?

A: Mehmet Akif Ersoy
B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C: Halide Edip Adıvar
D: Namık Kemal

Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım

Yarışmacı 500.000 bin TL değerindeki soruda riske girerek "B:Yakup Kadri Karaosmanoğlu" cevabını verdi.

Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım

Riske girdiği soruda doğru cevap vererek, 1 milyon TL değerindekiş soruyu açtırmaya hak kazandı. 1 milyon TL değerindeki soru bir sonraki bölümde açılacak.

Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım
Milyoner’de heyecan fırtınası! Milyonluk soruya adım adım